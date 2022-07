Maribel Guardia deja con la boca abierta con vestido de encaje y transparencias

La 'gurú de la moda' Maribel Guardia que siempre trae novedades en torno a diversos diseños, dejó con la boca abierta tras posar con un vestido de encaje que protagoniza las deseadas transparencias. Y una vez más, la costarricense demostró que la edad sólo es un número.

El pasado sábado por la tarde, Maribel Guardia hizo gala de su belleza, en una foto luciéndose en todo su esplendor con un outfit de encaje, segunda versión de un vestido igual pero en tono beige-dorado, que se puso casi para finalizar el 2021, en una foto de rutina.

Mismo, para el que la actriz de telenovelas no utilizó ningún tipo de fondo que cubriera sus piernas; sino sólo utilizó un calzón tipo shortcito cachetero que cubrió su retaguardia; aunque a decir verdad, ella no tendría problemas por enseñar de más, pues el cuerpazo que tiene es para lucirlo.

Y sin lugar a dudas, Maribel Guardia rebasó los límites de la elegancia, así como del empoderamiento femenino, tras lucirse con ese vestido en un tono rojo carmín, con el que impactó de nueva cuenta en redes sociales y esta vez, la actriz de "Corona de Lágrimas 2" (2022), dejó ver que no importa los años que cada quien tenga de vida, sino la vida que un@ le pone a sus años, una frase filosófica que dejó pensando a sus seguidores.

"Lo que cuenta no son los años en tu vida, sino la vida en tus años #look #lookdodia @ronaldoanzuresmx", se lee al pie de su fotografía, dejando ver claramente que ella sí le pone vida a sus años, como dijera la canción "Señora de las Cuatro Décadas" (1994), de su álbum "Historias", del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Y tras ello, Maribel Guardia no ha hecho más que desatar la algarabía de sus fans, quienes no han parado de enviarle corazones rojos, rosas rojas, llamaradas de fuego por el calor que provoca su pose y porte, y los clásicos: "Estas Guapísima, que mujer tan elegante, eres Espectacular" o "Muy sexy".

"Estas Guapísima que mujer tan elegante eres Espectacular", "Nice!", "Estás muy hermosa", o "Hermosa desde la sonrisa hasta el alma... ¡eres arte muñequita!", son otros de los piropos que la costarricense se ha ganado con orgullo a sus 63 años de edad.

Al momento, Maribel Guardia ha logrado que la volteen a ver, por lo menos 14,470 seguidores que han reaccionado a su belleza con un corazón rojo y casi 300 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!