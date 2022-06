Maribel Guardia deja abajo a sus bailarinas de menos edad con la pompa al aire

La actriz Maribel Guardia dejó claro que con la belleza que posee, puede competir tanto con mujeres de su edad como con chicas de mucho menos años; pues así lo dejó ver con claridad en una reciente publicación de Instagram, luciendo cuerpazo y piernón en body blanco y tirando besos a sus seguidores, por lo que dejó abajo a sus bailarinas ¡mostrando la pompa al aire!

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia se lució junto a sus bailarinas posando desde las escaleras del teatro donde presentan la puesta en escena "El Tenorio Cómico" (2022), que recientemente ha empezado gira por la República Mexicana empezando por Morelia Michoacán.

Un cuarteto de bellezas que son quienes acompañan a 'Doña Inés' (Maribel Guardia) en el escenario son a las que la famosa ha dejado en el suelo tras lucirse entre brillos, medias de red, cuerpazo y su coquetería tirando besos a sus fans.

Fue el pasado viernes 3 de junio que la costarricense invitó a sus fanáticos a verla en vivo y a todo color en el que sería él último show en la Ciudad de México: "No te pierdas hoy a las 8pm @tenorio_comico en #cct1 penúltimo día en #cdmx... nos vamos de gira @alexgouboy".

Y tras su publicación, famosos como África Zavala y Juan Manuel Cortés, prendieron fuego al post, así como le enviaron aplausos. Otros fieles admiradores no hicieron más que enviar puras buenas vibras a la costarricense.

"Tengas una maravillosa función @tenorio_comico #DoñaInes... tengas una maravillosa noche y haz un live @maribelguardia", "Preciosa bella dama tallada por diosas. Me harías el hombre más feliz del mundo con un saludo, en verdad te amo".

Y entre decenas de emojis como caritas con ojos de amor, corazones rojos, besos y demás, también se leen algunos halagos: "Pura sabrosura de princesas", "Preciosa!!! Besotes mi huracán", y desde España: "Hola bellezas, lastima no poder disfrutar de vuestro espectáculo... Seguro que será todo un éxito".

No en balde, Maribel Guardia ha logrado llamar la atención de sus fans con un total de 287,754 reproducciones y 33,420 'Me gusta' que se traducen en corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!