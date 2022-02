Maribel Guardia da cátedra de elegancia tras lucir minivestido con tacón de aguja

Después de lucir tan glamorosa y cautivadora el pasado Día de San Valentín con un coqueto vestido rojo, la actriz Maribel Guardia da cátedra de elegancia tras lucir mini vestido con tacón de aguja, pues a decir verdad, la moda es 'su mero mole' y lucir sus estilizadas piernas con zapatillas es lo suyo.

Por tanto, la costarricense que a sus 62 años es la mujer del medio artístico más envidiada por su anatomía perfecta y por ser considerada 'la diosa de la eterna juventud', ha dejado por asentado cada paso que da en la moda, a través de sus redes sociales, lo que la convierte en una de las famosas latinoamericanas con más auge en la web.

Y es que es un hecho que tras lucir como una mujer de 20 años, por ejemplo, Maribel Guardia no sólo tiene admiradores, si no también los famosos haters, quienes se encargan en 'echarle tierra' y mala vibra a la actriz de telenovelas.

Y para no perder la costumbre, el pasado sábado, Maribel Guardia posó sentada en las escaleras exteriores de su casa y dio cátedra de cómo lucir un mini vestido con tacón de aguja, tras vestir un diseño de Klaudeth Collection, que obedece a un coqueto vestido color azul celeste de lunares blancos, que combinó a la perfección un par de zapatillas blancas de pico y estoperoles plateados, haciéndose ver muy elegante y destacando su propio estilo.

"Mirar al futuro con ilusión de cosechar actos buenos del presente. Les mando besos y bendiciones #look @klaudethcollection" se lee en la descripción de dicho post, con otra de sus frases inspiradoras.

La actriz África Zavala, fue la primera en reaccionar a su publicación, tras prender una llamara de fuego, mientras que otros fanáticos se pronunciaron a la postal con comentarios como: "Hermosa, siempre con toda la actitud" o "BELLÍSIMA MUJER" y "Divina, mi amor".

Y los comentarios halagadores no han cesado: "Bella, eres una muñeca tan deliciosa... te mando muchos besos y un abrazote para ti belleza", "Hermosísima y bellísima bombón, guapísima bebé eres una muñequita hermosa muy sexy y sensual hermosísima" o "Hola Maribel!!, Excelente. Estas hermosa. Bendiciones", son otros de los 435 mensajes que se pueden leer.

Al momento, Maribel Guardia ha llamado la atención de 40,455 seguidores, a quienes les ha arrancado un corazón rojo, entre ellos, al cantante ex Garibaldi, Charly López.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!