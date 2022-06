Maribel Guardia da cátedra a Karina Kleiman de cómo debe verse a los 63 en shortcito

Con 63 años de edad y toda una vida llena de experiencia, la actriz Maribel Guardia da cátedra a su colega Karina Kleiman (un nuevo talento de la televisión) de cómo debe verse en un futuro luciendo sus piernas estilizadas piernas en shortcito.

Pues la costarricense más envidiada de todas -gracias a los atributos que posee e los 63 años-, ha hecho ver que la edad sólo es un número y que no hay límites para cumplir sus metas. Y es que, no importa el outfit que traiga puesto, sino la actitud de lucir tan fresca y diva como lo ha hecho hasta hoy, desde su debut en el mundo de la farándula en 1978.

Por lo que pareciera que Maribel Guardia ha dado cátedra a Karina Kleiman y otras famosas que buscan lucir las piernas del millón en diminutos outfits. Así lo dejó ver su última postal compartida por Instagram, tras posar recostada en un sillón de jardín, en la que posó con diminuto atuendo.

Lee también: En bañador verde, Angelique Boyer hechiza con su belleza ¿la nueva Maribel Guardia?

Por su parte, la también actriz Karina Kleiman, hace lo suyo por ganar seguidores en la red de la camarita y día a día va lográndolo tras presumir su innegable belleza y cuerpazo de diosa. No obstante, las enseñanzas e inspiraciones están en todos lados y Maribel Guardia no es la excepción en ese sentido.

Y para muestra basta un botón. Desde el pasado domingo, la actriz que está a punto de volver a la pantalla chica de las telenovelas con "Corona de Lágrimas 2", se dio el tiempo para nuevamente posar como sólo ella sabe hacerlo en shortcito y enseñando pierna.

Lee también: Tres outfits al estilo Karina Kleiman para brillar en todo momento como Marlene Favela

"La tranquilidad y La Paz son lo más cercano a la felicidad. #feliz #domingo #look @klaudethcollection", se lee en la descripción de su publicación dominical, por la que ha ganado alrededor de 20 mil corazones rojos y más de 300 mensajes de admiración.

Y Karina Kleiman, quien debutó como actriz en "Vencer el Pasado" (2021) de Rosy Ocampo para Televisa Univisión, es fanática de lucir pierna con mini short de mezclilla. Por lo que ha causado toda una revolución en redes sociales; y esta vez, hasta parece que hubiera coincidido con Maribel Guardia tras su descripción:

"Si te da PAZ, ya te está dando TODO", refiriéndose a que cuando alguien tiene paz, puede seguir prosperando en la vida. Y parece que en su caso así es, pues la joven actriz de 28 años, no ha parado de lucir su exquisita figura en sus redes sociales.

Hace una semana, con un par de fotos, Karina Kleiman hizo babear a todos una vez más desde la sala de su casa con un shortcito de mezclilla y una playera blanca, que no han dejado de generar piropos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!