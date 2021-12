Maribel Guardia copia a Galilea Montijo y enmarca silueta con outfit estampado de pata de gallo

La temporada invernal del año ya llegó y con ésta, las tendencias de moda están puestas sobre la mesa, por ello, parecería que la actriz Maribel Guardia hubiera copiado el look de la conductora Galilea Montijo, quien recientemente modeló un traje sastre amarillo neón, y la costarricense no perdió la oportunidad para presumir y enmarcar su silueta con un outfit estampado de pata de gallo.

Pues el pasado martes Maribel Guardia dejó pasmados chicos y grandes tras lucir un vestido blanquinegro en estampado de pata de gallo que a decir verdad, es uno de los estampados que marcan tendencias para esta temporada de frío ya que además de elegante, resulta ser un estampado ideal para sacos, chaquetas, pantalones, faldas de cualquier tipo y siempre sacan de un apuro.

En su caso, Maribel Guardia utilizó un vestido pegado de botonadura vertical, vistas blancas, marga larga y puños blancos también que combinó con un par de zapatillas tipo stiletto transparentes de talonera con un detalle blanco.

Y sobre las escaleras y recargada en una pared del teatro en el que se presenta para la puesta en escena "El Tenorio Cómico", lució muy elegante, incluso, hizo reaccionar al actor Ariel Miramontes o Albertano Santa Cruz -su personaje más famoso por la serie "María de Todos los Ángeles" (desde 2009): "Ay Dios mío, pero que cosa más bella!!!!".

Otros de los comentarios se lee una pregunta sobre su participación en la telenovela "Corona de Lágrimas 2": "Muyy buenas tardes guarancandilla [por ser originaria de Costa Rica], tengas un buen martes amo tus outfits @maribelguardia , guarancandilla tienes algún casting de la telenovela #coronadelagrimas2???? Solo 5 días faltan para grabar???".

Mientras tanto, Maribel Guardia escribía: "#feliz #martes No todo se explica. No todo tiene respuesta. No todo tiene sentido. No todo es justo. No todo es lógico. Aprende a vivir con eso. #look @amonboutique".

Y es que Galilea Montijo -conductora del programa "Hoy" de Televisa-, utilizó un outfit parecido la última semana de octubre para acompañar a un evento del reconocido estilista Alfonso Waithsman -que es muy amigo de la tapatía-, momento en el que llenó el lugar de medios de comunicación.

"Mi amichtaaaaa @waithsman Yam orgullosa siempre de ti. Felicidades por el lanzamiento de tu Rímel y Feliz de acompañarte", escribió la también actriz.

Lo cierto es que cada una de estas famosas lucieron guapísimas con su particular estilo, pero conservando la elegancia que da este estampado clásico de pata de gallo.

