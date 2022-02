Maribel Guardia como toda una diosa en escotado vestidazo dorado

Una nueva forma de cautivar a sus fanáticos encontró la actriz Maribel Guardia la mañana del viernes, tras posar con un vestidazo dorado como de diosa griega de pronunciados escotes, con el que no dejó mucho a la imaginación y más bien acaparó miradas.

Con toda la buena actitud que la caracteriza, Maribel Guardia volvió por enésima vez a arrancar suspiros de sus fans y dejar a más de uno con la boca abierta y el ojo cuadrado, pues la costarricense demostró una vez más que modelar con los outfits más encantadores y sofisticados es lo suyo.

Desde el balcón de su recámara y con la vegetación de su inmenso jardín, Maribel conquistó de nuevo a su audiencia virtual tras lucir un vestido dorado confeccionado en tela con mucha caída; pero lo que más llama la atención del atuendo, es lo escotado de su diseño.

Lee también: Tras otro intento en TikTok, Maribel Guardia luce ajustado modelito

Y es que, la blusa de la prenda es prácticamente un top amarrado del cuello, del que se desprende el faldón, pero de ciertas partes, como de la parte del centro, sujetado con una enorme argolla y una cadena plateada que va alrededor de su exquisita silueta y por arriba de la falda.

"#feliz #viernes El talento te abre las puertas pero el agradecimiento te las mantiene abiertas. #look @boga_boutique_mr. Te espero hoy en @tenorio_comico en #teatroaldama", se lee en la descripción de su publicación del viernes mientras lució como toda una diosa griega, pues eta vez, se olvidó de las zapatillas y posó descalza.

Lee también: Maribel Guardia se olvida del TikTok y luce falda de tremenda abertura

Y a decir verdad, más de dos seguidores coincidieron con la idea de que Maribel Guardia se ve como una diosa pues justo fueron los comentarios de famosas como Lis Vega, quien demás agregó: "@maribel guardia diosa siempre bendiciones" o Isabel Madow, quien sólo escribió "Diosa", seguido de unas llamaradas de fuego.

"Happy friday" (Feliz viernes), "Bella", "Hermosa", "Como una diosa griega", "Feliz viernes hermosa", "Espectacular", "Guapísima" o "Que buena frase, nunca la había oído, éxito en tu obra", son otros de los muchos comentarios que ha recibido la tica luego de su publicación en su cuenta de Instagram.

Al momento, son 43,800 fanáticos los que se han pronunciado a la belleza de Maribel Guardia y se pueden leer 450 mensajes. El cantante y actor Charly López -también ex Garibaldi-, no fue la excepción así como otros muchos famosos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!