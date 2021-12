Maribel Guardia celebra cumpleaños de su esposo; le coquetea con shortcito

El pasado fin de semana fue de fiesta para la actriz Maribel Guardia y su familia, pues celebraron el cumpleaños de su esposo Marco Chacón y por ello, la costarricense le coqueteó con un outfit negro de shortcito y chamarra.

Maribel Guardia no sólo aprovechó su belleza para lucir cuerpazo en la celebración, pues además, homenajeó al hombre que la ha hecho feliz por tantos años -incluso, antes de casarse-, con un vídeo en el que se muestras decenas de fotografías de diferentes momentos románticos entre ella y Marco Chacón.

Y la actriz de "El Tenorio Cómico" dejó una dedicatoria escrita a la par de dicho clip que al momento tiene más de 63,200 reproducciones, con la que deja claro que Marco es el hombre de su vida. Incluso, las estrofas de la canción de fondo, son el reflejo de lo que Maribel Guardia quiere decir, pues mientras exista el mar y el cielo, siempre lo amará.

"Feliz cumpleaños a mi adorado esposo @marco_chaconf. Te amo, gracias por compartir tu vida conmigo", se lee en la descripción de la especial dedicatoria del pasado sábado 4 de diciembre, fecha en la que la costarricense celebró al amor de su vida junto a su familia y sus amigos más allegados.

La publicación sirvió para que famosos -amigos de Maribel-, felicitaran a uno de los hombres más envidiados por tener como esposa a una figura como Maribel Guardia; algunos comentarios se leen: "Feliz cumpleaños a mi querido Marco", por parte de Víctor Latin Lover.

La actriz Gabriela Ramírez ,también escribió un "Felicidades", pero fue su querida amiga de toda la vida, la también actriz Lourdes Munguía, quien no dejó la oportunidad de felicitar a Chacón: "Felicidades !!! Lo mejor para Marco!! Consiéntelo mucho!!

La conductora Verónica Bastos expresó: "Felicidades Chichí!!!!!!!!", mientras que la cantante Diana Reyes dijo: "Felicidades a Marco! Dios les permita seguir festejando muchísimos años juntos!!!" y su sobrina Maribel sólo expresó: "Los amo".

No obstante, el mes de diciembre se presta a muchas otras celebraciones por las que vale la pena utilizar los mejores outfits que de temporada o no, sirven para lucirse entre los amigos y familiares; y así lo hizo justamente Maribel, quien además del festejo de su marido, no escatimó en vestir un outfit de shortcito y chamarra con elegantes botines de charol, mientras posaba a un lado del ostentoso árbol de Navidad.

"#feliz #sabado Besos desde el arbolito #look @blacksecret.mx", escribió la madre de Julián Figueroa, tras lucir muy coqueta junto a la réplica del abeto que se llena de esferas, luces y otros adornos en la época decembrina.

Por su puesto, la ocasión ameritó que famosos y fanáticos se pronunciaran ante la belleza de la costarricense que a sus 62 años, sigue siendo una diva y la 'diosa de la eterna juventud'. Alrededor de 72,500 corazones rojos y más de 580 comentarios.

