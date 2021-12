Maribel Guardia celebra cumpleaños de Lourdes Munguía con cuerpecito de sirena

Como muchos años atrás, las estrellas Maribel Guardia y Lourdes Munguía, volvieron a celebrar juntas un cumpleaños más, luciendo cuerpecito de sirena. Su amistad, es una de las más sólidas entre las famosas en México y el pasado domingo 12 de diciembre no fue la excepción.

La costarricense de 62 años, volvió a gritar a los cuatro vientos su amistad con Lourdes Munguía, tras reunirse para celebrar los 61 años de vida de la actriz mexicana, a quien últimamente se le vio en "Vencer el Pasado" (2021) como Yoali Martínez o la Hermana Caridad.

Y como Maribel Guardia, Lourdes Munguía presume que pese a su edad, sigue siendo una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano y con mucha garra; y que lucha por mantenerse como una de las favoritas.

Lee también: Maribel Guardia ajusta sus cintura con pantalón de cuero y blusa animal print

#felizcumpleaños @lourdes.munguia Larga y bendecida vida... Te adoro", escribió la también actriz de "Corona de Lágrimas" (2012) que está contemplada para salir en la segunda parte en 2022, tras compartir una serie de fotos y vídeos en los que se les ve juntas en diferentes etapas de su vida; lo que demuestra que su amistad es casi eterna.

A lo que la cumpleañera respondió: "Amiga hermosa! Cuántas cosas hemos vivido juntas! Buenas y malas pero siempre juntas! Gracias por tu cariño de tantos años! Te quiero mucho!", comentario que al momento tiene 18 corazones rojos.

Lee también: Un mano a mano entre Maribel Guardia y Lourdes Munguía que dejó a todos helados

Y mientras les deseaban una buena tarde de domingo, también se hicieron notar los comentarios de admiración como: "Wooooooo bellezas", "Muy bonito", "Felicidades", "Mis felicitaciones a Lourdes Munguía por su cumpleaños", "Unas diosas guapísimas y bellísimas, bombones, muy sexys y sensuales, son unas muñequitas hermosas".

"Hola divina Maribel, muchas felicidades para la cumpleañera!", "Feliz cumpleaños a tu amiga", "Dos mujeres Hermosaaa, Maribel TQM", "Que bonita amistad", "Felicidades y larga vida con cariño desde Ecuador".

Y "Felicidades para la bella Lourdes, que Dios la bendiga siempre", "Felicidades, bendiciones para la cumpleañera", "Feliz cumpleaños princesa hermosa y hermosa Maribel Guardia, las dos princesitas", son otros de la infinidad de mensajes que han recibido ambas, tanto por su amistad, como por el cumpleaños número 61 de Lourdes Munguía.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!