Maribel Guardia celebra Navidad con su vestido más cortito; el frío le hizo los mandados

Tras terminar temporada de teatro con "El Tenorio Cómico" este 2021, la actriz Maribel Guardia se dio un respiro y celebró la Navidad con su vestido más cortito demostrando que el frío ¡le hace los mandados!... Y es que como desde el primer día de este año que está a unos días de terminar, la costarricense ha enamorado con sus outfits más cortitos, escotados o elegantes que pueda lucir.

Pues luego de posar con toda su familia junto al arbolito de Navidad, Maribel Guardia siguió demostrando que la edad sólo es un número y que su principal objetivo en la vida es verse y lucir joven y bella. Con un outfit color rojo en tono 'quemado', la actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", volvió a posar desde su balcón sin importarle las bajas temperaturas.

Y sin problema alguno, Maribel causó sensación tras lucir cuerpazo y esas piernas estilizadas que posee que en algún momento estuvieron valuadas por un millón de pesos. Con la jovialidad y la frescura que la caracterizan, la tica -como se les llama a los originarios de Costa Rica-, no reparó en presumir su delineada figura con un vestido entallado con cuello de corbata que le llega a media pierna.

Lee también: Maribel Guardia le baila a Albertano Santa Cruz mientras luce abdomen de impacto

Y para no variar, la esposa de Marco Chacón, complementó su outfit con un par de zapatillas doradas escotadas, que le dieron ese toque veraniego en pleno invierno al atuendo navideño que eligió para este 2021.

"#feliznavidad #merrychristmas Qué les trajeron de regalo? Yo les deseo salud, y ya con eso ustedes salgan a buscar el trabajo y el amor. Bendiciones para todos. #look @klaudethcollection", se lee en la descripción de dicha postal del pasado 25 de diciembre.

Lee también: En falda entallada, Maribel Guardia opaca a Victoria Ruffo y África Zavala

Lo que denota que Maribel Guardia es una estrella que lucha por sus objetivos y que no hay nada que la limite a ser unas de las favoritas a sus 62 años por lucir así de despampanante; pues a decir verdad es una inspiración para much@s que a su edad quieren lucir iguales.

La periodista Shanik Berman no dudó en expresar: "Divina siempre", mientras que su eterno amigo Víctor Latin Lover, escribió: "Felices fiestas hermana", mientras que: "Muyy buenas tardes guarancandilla, tengas un buen sábado, amo tus outfits @maribelguardia", se le por parte de un fanático.

"Hola, Maribel. Merry Christmas, Siempre hermosa", "Feliz Navidad para usted, besos desde Brasil!", "Feliz navidad mamacita" son otros de los mensajes que Maribel ha recibido a partir de su publicación navideña.

Pero el que más llama la atención es un comentario que la hace recordar la cinta de principios de década del actor estadounidense Brad Pitt gracias a su apariencia cada vez más joven: "Como la película El extraño caso de Benjamin Button".

Al momento, la madre de Julián Figueroa, ha logrado recoger más de 47,500 corazones rojos y 521 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!