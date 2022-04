Maribel Guardia causa envidias tras posar con vestidito a media pierna

El jueves santo, la actriz Maribel Guardia causó envidias entre sus seguidores y otros famosos, tras posar con vestidito a media pierna desde un sofá de su jardín en su lujosa mansión en la Ciudad de México, y por supuesto, volvió a generar la sorpresa de los internautas.

Recostada en el sillón de jardín, Maribel Guardia lució un vestido color blanco de lunares negros y de hombro caído, dándose el lujo de cruzar la pierna, volteando hacia la cámara. Esta vez combinó su outfit con un par de tenis blancos a la moda, en combinación con rojo y azul marino; lo que la hizo ver con un look más relajado que otras veces.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la costarricense de 62 años, lució más joven que la edad que tiene con el fin de invitar a los internautas y público en general, a verla actuar en vivo y a todo color ene l Teatro Aldama de la Ciudad de México, donde presenta su obra de teatro "El Tenorio Cómico".

Lee también: Maribel Guardia muestra cuánto ha crecido Lara Campos, la pequeña actriz de Corona de Lágrimas

"#feliz #jueves que sea lleno de sonrisas y bendiciones. Nos vemos al ratito en @tenorio_comico. #look @klaudethcollection", se lee al pie de la postal que quien da vida a Doña Inés en la puesta en escena producida por Alex Gou.

Y una de las primeras actrices famosas en reaccionar a su publicación fue Melissa Ortega del programa cómico "Los Relatos Macabrones" de Televisa, quien dijo paradójicamente: "Qué honor trabajar con usted. Una reina en toda la extensión de la palabra. Mis respetos", pues también compartirá créditos en la nueva serie "ALBERTANO Contra los Mostros" que está próxima a estrenarse a partir del 17 de abril.

Lee también: Con cirugías o no, Maribel Guardia levanta la pierna en shortcito; ¡el tiempo no pasa por ella!

Y entre envidias, halagos y piropos propios de la admiración que genera ver sus fotos, se pueden leer otros comentarios como: "Wooooooow, linda princesa hermosa qué frescura", "Bellísima como siempre, viernes para Tilarán y yo muriendo por ver un show suyo @maribelguardia".

"Hola Maribel!! Siempre Bella y con mucha frescura!! Igual para ti!! Abrazos", "Wow, hermosa", "Hermosa como siempre y cuerpazo, La que es linda es linda, BELLÍSIMA", "Uyyy hola mamiii... jajajajaja no cierto, la amo... lindo día preciosa".

"Estás bien hermosa", "Que mujer tan hermosa, me encantas", "OMG Qué mujer más linda", "Preciosa feliz día", "Bonita de mi corazón, la adoro... muchos éxitos", se lee tambien en entre los casi 300 comentarios que van hasta el momento. Por otro lado, más de 18 mil corazones rojos son los que ha logrado poner a latir la costarricense.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!