Parece que el tiempo no pasa por la actriz Maribel Guardia, quien a sus 62 años, todavía causa envidias de sus fanáticos, al lucir como un mujer de 40 luego de posar con vestidito y tacones en el jardín de su lujosa mansión.

Pues hace unos días, la costarricense compartió una postal en la que se el ve luciendo uno de sus acostumbrados mini vestidos con estampado floral y tacones color rosa pastel con su característica cola de caballo y fleco de quinceañera.

Look con el que causó envidias entre sus fans, pues hay quienes la consideran una viejita joven o muy bien arreglada... y dicho sea de paso, los fanáticos de las redes sociales no mienten, no omiten sentimientos y ¡dicen lo que piensan!

Por lo que han catalogado a Maribel Guardia como una de las mujeres que más jóvenes se ven a esa edad, y que luce mejor cuerpo que muchas de 15, 20, 35 y hasta 40 años. No obstante, su pinta parece molestar a muchos, mientras la actriz de telenovelas, se ocupa de trabajar en su imagen diariamente.

Y es que, quien diera vida a Doña Inés en "El Tenorio Cómico", vive de su imagen y por ello, resulta inspirador para muchas de sus fans, seguir su ejemplo y verse así cuando lleguen a su edad. Pues Maribel Guardia no sólo es cuerpo, también es belleza y por supuesto, juventud; por algo la han bautizado como "la diosa de la eterna juventud".

"#feliz #viernes Cuando menos lo esperas todo sale bien. #bendiciones a sus vidas. #look @klaudethcollection. Los espero en @tenorio_comico", compartió con sus seguidores la también cantante el viernes pasado, para celebrar la llegada de un nuevo fin de semana.

Su paisana, la actriz Karla Gómez expresó: "Reina preciosa", mientras que Isabel Madow apuntó: "Tan hermosa". Y tras ver la publicación inundada de corazones rojos y llamaradas de fuego, saltó a la vista la sinceridad de una fanática: "Ya se ve viejita... Pero viejita guapa..."

Mientras que otros más reafirmaron la opinión pero sin tocar el tema de la edad: "Eres muy hermosa". Otros más, agradecen su existencia: "Wow, excelente fin de semana hermosa siempre tan linda y bella alegras mis días". Al momento, Maribel Guardia ha logrado enamorar con su foto alrededor de 42 mil y se leen arriba de 460 comentarios.

