Maribel Guardia causa envidias con su perfil más perfecto en entallado vestido de encaje

¡Lo hizo de nuevo!; sí, la actriz Maribel Guardia volvió a causar envidias en las redes sociales, tras presumir su perfil más perfecto luego de modelar un entallado vestido de encaje que por si fuera poco dejó ver que todo lo tiene en su lugar y que no le duele nada.

Y es que, tras sus recién 63 años cumplidos, la costarricense ha seguido dando muestra de que sea la edad que sea, ella puede seguir luciendo como una mujer joven, y hasta de 15 años, como le dijeron recientemente en una publicación.

Fue el pasado fin de semana que Maribel Guardia lució uno de esos modelitos que suele compartir a través de sus redes sociales, pero esta vez, en modo gala. Pues el outfit consta de un vestido de una sola pieza de hombro caído, manga larga y de corte semi sirena.

Lo que sí deja ver es que el vestido se le unta al cuerpo, por lo que la actriz de "Corona de Lágrimas 2", sigue luciendo su figura en todo su esplendor y sin recato alguno; y no sólo eso, sino que además, de perfil, dejando ver que la edad es sólo un número y que no hay nada que la detenga para seguir luciendo cuerpazo.

Y con el pretexto de ser viernes, Maribel Guardia escribió en su cuenta de Instagram: "#feliz #viernes. No esperes los buenos tiempos para ser feliz, simplemente sé feliz, y los buenos tiempos vendrán. #look @ronaldoanzuresmx", haciendo referencia con ello, a que hay que ser feliz siempre que se pueda.

Y una de las famosas que se pronunció a su belleza, fue Arlette Pacheco, quien hasta le chifló: "Fiu fiu amiguita" y los fans no se hicieron esperar con sus halagos: "Hermosa, besitos", "Hermosísima mamita, eres un encanto Maribel", "Qué belleza" y desde Brasil, "Mujer linda".

"Diosa", "Qué preciosa", "Wow, te ves divina" son otros de los comentarios que ha provocado la belleza de la costarricense, y una de sus más fieles fanáticas no dudó en expresar: "Yo soy feliz siempre porque usted está en mi vida... la adoro... se ve preciosa".

Al momento, la también modelo y empresaria, ha recibido 13,376 reacciones traducidas a los corazones rojos y se pueden leer 260 mensajes de halagos a la actriz.

