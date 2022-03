Maribel Guardia arranca suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido

Tras adelantar la llegada de la primavera, la actriz Maribel Guardia le dio la bienvenida oficial a la segunda estación del año y tras ello, logró arrancar suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido amarillo de lunares blancos y zapatillas de pulsera que la hicieron ver más coqueta.

Fue la mañana de este lunes que la costarricense de 62 años lució impecable y empoderada rodeada de la naturaleza y con una pose muy particular en un sillón de jardín desde el balcón de su lujosa habitación de su mansión en la Ciudad de México.

Maribel Guardia eligió lucir su belleza vestida de amarillo confiando en su belleza ciegamente, posando muy despreocupada y haciendo juego con la vegetación de su casa en plena llegada de la primavera, estación en la que normalmente las famosas presumen curvas en sus más diminutos bikinis.

Lee también: Maribel Guardia aparece rapada para ¿nuevo proyecto de televisión?

Justo con el mismo diseño de un vestidito color lavanda con lunares blancos de hombro caído y un coqueto olancito al terminar la prenda con el que lució hace algunos días mejor que una chica de 20 o 30 años, así mismo es este vestido amarillo que utilizó este lunes por la mañana.

"Bienvenida la bendita primavera... Que venga llena alegría y felicidad #look @klaudethcollection" se lee en la descripción de su visitada publicación. Su paisana, la actriz de telenovelas y conductora de "Hoy", Karla Gómez ha sido una de las famosas en reaccionar con un: "Siempre tan hermosa".

Lee también: Maribel Guardia adelanta la primavera y posa con fresco atuendo celeste

La conductora de televisión Vielka Valenzuela también reaccionó a la inminente belleza de su colega latina y no perdió la oportunidad de regalarle un giño más un "Divina" una flor. Y no faltaron los obligados piropos de los fans: "Wooooooo espectacular belleza".

Y tras haber aparecido la noche del pasado domingo sin un pelo en la cabeza, haciéndole creer a sus fans que se había rapado para un nuevo proyecto en la televisión, hubo quien destacó su rápido cambio: "Caray, que shampoo usa? Qué veloz le creció el cabello... Jajajaja LA AMOOOO... bonito día mi preciosa y buen inicio de semana".

"Hermosísima mi vida", "Guapísimaaaa", "Te amo mi amor, cásate conmigo sí?", "Le deseo una maravillosa semana llena de bendiciones", "No que te habías rapado??", "Mi amor platónico", "Si era filtro" haciendo referencia a su anterior video.

Al momento, Maribel Guardia ha logrado cautivar con su foto de este lunes a 33,365 fanáticos y se pueden leer 375 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!