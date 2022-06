Maribel Guardia, apantallada por Lourdes Munguía tras lucir coqueta lencería

Pese a que Maribel Guardia es una de las actrices más bellas del espectáculo, su colega y amiga Lourdes Munguía ¡no se queda atrás! y así lo hizo ver luego de lucir una coqueta lencería en una reciente foto compartida en sus redes sociales.

Pues como lo ha hecho en varias ocasiones, el pasado martes, la actriz, una de las mejores amigas de Maribel Guardia, no evitó poner a latir con más intensidad los corazones de sus seguidores, tras atreverse lucir muy sexy entre su inocencia y sus ganas de disfrutar de la naturaleza.

Lourdes Munguía, actriz de telenovelas como "Abismo de Pasión" (2012) de Televisa, utilizó su cuenta de Instagram para conquistar a sus fanáticos posando con una pieza de lencería como un sexy camisón de seda con transparencias a los costados, así como un bikini negro, con el que logró elevar la temperatura de sus fans.

Un flor que desbanca a una tica

"A veces debes detenerte y oler el aroma de las flores! #life #relax #love #flowers #actress #actitude #soul #mind #body" se lee al pie de la cautivadora publicación de Lourdes Munguía, con la que ha sido ciertamente comparada con su colega Maribel Guardia.

"Hermosa que estés bien y sigas estando fenomenal", "Una reina", "Te amoooo", "OMG", "Guapísima!!!!", "BELLA" o "Esta fotografía esta especial para retrato al oleo", son algunos de los comentarios que la también modelos se ha ganado tras su publicación.

Un poema de amor

Y aunque un: "Te ves hermosa", se puede leer un poema: "Infinitamente joven, guapa, linda, bella, bonita, hermosa, bellísima, preciosa, que deslumbras, cautivas, hechizas con tu eterna belleza natural. Eres el sueño más hermoso, lindo, bello sueño hecho realidad".

Y en una segunda parte se lee: "Me encantas muchísimo, me gustas muchísimo, me fascinas muchísimo, estoy perdidamente y profundamente enamorado de ti; me tienes loco de amor, por ti muero de amor, por ti me estoy muriendo de amor por ti".

"Que tengas una hermosa tarde tan hermosa como tu, cuídate mucho por favor. Eres muy importante para mi. Te quiero, te amo, te adoro mucho. Tú Eres mi más grande adoración mi sueño hecho realidad; besos abrazos bendiciones... Love you, Love you, Love you, Love you, Love you, Love you"

