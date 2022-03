Maribel Guardia apantalla a más de una con vestidito azul y piernón

Los días pasan y la actriz Maribel Guardia cada vez deja a sus seguidores con el ojo cuadrado, gracias a su actitud ante la vida, belleza y carisma; y recién ha apantallado a más de una con vestidito azul y luciendo piernón, indicando además que la edad es sólo un número.

Fue el viernes pasado que Maribel Guardia recibió el fin de semana con honores y por si fuera poco, mostrando su belleza en todo su esplendor y dando cachetada con guante blanco a los haters, quienes no soportan verla lucirse y brillar.

La costarricense de 62 años, lució un vestidito blanquiazul, que más bien parece un jumpsuit de short que gracias a su diseño, parece minifalda pero en realidad es un "short volado" (suelto). Y sólo eso, sino que además, enamoró una vez más con su sonrisa.

De cuello en 'v', manga larga y algunos olanes, Maribel Guardia lució como una fémina de 20 años demostrando que no le duele nada y que sus más de seis décadas de vida no le impiden seguir disfrutando de su belleza y cuerpazo; pues al contrario, día con día lo pule más en su gym personal.

"#feliz #viernes. A la vida ganas. Y a los sueños, ganas. #look @blacksecret.mx", escribió la esposa del abogado Marco Chacón, tras inspirar con otra de sus frases estampadas en las descripciones de sus publicaciones en Instagram.

Y claro, los comentarios no se hicieron esperar y al momento, ya son más de 560 los que se leen. Entre estos: "Muyy buenas tardes guarancandilla, tengas un buen viernes, lindo fin de semana increíble y cuídate mucho @maribelguardia", "Guapísimaaaa", "Wooowwww te ves espectacularmente", "Wow muy linda y yo a ti ganas, besos Maribel, te amo".

También se lee: "Guapísima mami", "¿Cómo has estado, mamacita?", "Dios, que divina", "Lindura", "Bellísima", "Señora hermosa, que super piernas puro gym", "Que indas piernas mi amor, saludos bendiciones te amo", "Mamacita que piernas tan deliciosas", "Se ve exquisita con ese vestido...".

Y tras impactar con sus piernas del millón, Maribel Guardia ha logrado recoger al rededor de 50 mil corazones rojos de fanáticos e internautas de Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!