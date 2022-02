Maribel Guardia apantalla a Mariana Ochoa con mini cintura en jeans

El carisma y la chispa que tiene la actriz Maribel Guardia son innegables, y aunque ha demostrado que su apoyo a sus colegas del medio del espectáculo es incondicional, también se da el lujo de echarse un 'mano a mano' con algunas de las famosas. Recientemente, la costarricense apantalló a Mariana Ochoa de OV7, con mini cintura en jeans en una foto de perfil.

Maribel Guardia de 62 años y Mariana Ochoa de 43 años recién cumplidos el pasado 19 de febrero, posaron juntas en una postal que ha hecho derretirse a más de uno de sus innumerables fans, pero lo que sí es un hecho, es que Maribel lució una cintura más marcada que la de la integrante de OV7.

La también madre de Julián Figueroa, utilizó su cuenta de Instagram para compartir la foto con la que ambas famosas han recibido cientos de halagos en Instagram, pues literalmente, el hecho de aparecer juntas, ha sacado chispas de la pantalla.

Maribel Guardia lució unos jeans deslavados en tono azul y una blusa negra pegadita, mientras que Mariana Ochoa -conductora de "Sale el Sol" de Imagen TV-, se puso unos jeans de tono oscuro (negro-gris), una blusa blanca de manga tres cuartos y un chaleco color negro.

Y aunque ambas lucieron su belleza con entallados atuendos tipo casual, Maribel Guardia lució una cintura algunos centímetros más chiquita. "#feliz #sabado Les mandamos un abrazo de luz mi querida @soymarianaochoa y yo", escribió la también esposa de Marco Chacón en la descripción de su post del sábado.

Pero los mensajes de admiración no se han hecho esperar y así se leen algunos: "Hermosas" por parte de la ex reina de belleza y conductora de tv, Marisol González; por otro lado se lee: "Par de hermosas", "Tengas una maravillosa tarde guarancandilla bella @maribelguardia".

"Duas lindas mulheres!" (¡Dos hermosas mujeres!) les mandaron decir desde Brasil y por otro lado, despertaron el instinto poeta de uno de sus tantos fans con un: "Good Afternoon Mamacitas", o "Las dos bien bellas, pero es que usteeeeeeed es la MÁS HERMOSA... LA AMO".

"Los ángeles más hermosas", "Que mujeres tan divinas, espero estéis disfrutando del fin de semana", "Hola, que peligrosas se ven jajaja felices carnavales", "Bellas, las dos bizcochos... ¡las dos!" o "Feliz sábado, yo también te mando un abrazo y besos, @aribelguardia", son otros de los mensajes que han recibido. Al momento, son cerca de 10 mil corazones rojos y más de 120 mensajes que se pueden ver en la publicación de la también cantante.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!