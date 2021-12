Maribel Guardia ajusta su cintura con pantalón de cuero y blusa animal print

Con los outfits más entallados, sigue conquistando en redes sociales la actriz Maribel Guardia, quien últimamente demostró que a sus 62, sigue conservando su cintura, tras ajustarla con pantalón de cuero y blusa animal print, un outfit genial para este frío invierno que apenas empieza.

Y para iniciar la semana que está a más de la mitad, la costarricense posó desde su balcón con vista al inmenso jardín que tiene en su casa, mientras hizo suspirar a más de uno al lucir un entallado pantalón de cuero que termina en campana y una blusa muy escotada de estampado animal print, versión leopardo.

Con la que por cierto, Maribel Guardia lució más de la cuenta como hace mucho no lo así; pues aunque es una de las famosas con más 'pechonalidad', no es tan fan de presumir escotes, sino más bien prendas glamorosas que resalten otros de sus atributos como la cintura, caderas o glúteos.

Su cabello negro suelto, un maquillaje un tanto cargado y un par de tacones dorados, fueron suficientes elementos para que Maribel Guardia se luciera a inicio de semana, mostrándose además, muy sexy y empoderada.

"#feliz #lunes La Vida es como las teclas de un piano, Las blancas los momentos felices y las negras los momentos difíciles, pero juntas tocan la mejor melodía TU VIDA.#look @klaudethcollection", escribió la madre de Julián Figueroa en otras de sus tantas reflexiones diarias.

No por nada, la actriz que está confirmada para a figurar en "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", empezó a recibir piropos y mensajes de buena vibra, como el de su paisana y conductora de "Hoy" Karla Gómez, quien expresó: "Feliz lunes belleza, que tengas bonita semana".

Su amiga, la peruana Olga Zumarán no perdió la oportunidad de halagarla con un corazón rojo, mientras que otros mensajes de los fanáticos se leen: "Wooooooow... espectacular figura, belleza sin igual" o "Nuestro orgullo Tico. La mujer más Hermosa de Nuestra Costa Rica. Ninguna como tú! Love you!".

"Que preciosa eres Maribel, me encantas muchísimo hermosa, gracias por alegrar mí día, que Dios te bendiga siempre" o "Good Morning Mamacita!" son otros de los más de 360 mensajes recibidos que se suman a los 38 mil corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!