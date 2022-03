Maribel Guardia adelanta la primavera y posa con fresco atuendo celeste

A días del fin del invierno y la primavera 2022, la actriz Maribel Guardia adelantó su llegada tras posar con un fresco y elegante atuendo azul celeste que ha encantado a más de un@ entres sus seguidores en redes sociales.

Pues luego de promocionar un evento de reinas en el estado de Sonora, México en el que estará presente, tal y como lo hiciera en el tradicional desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán en su regreso después de la pandemia, así engalanará Maribel Guardia dicho evento, al noroeste del país.

Así que la costarricense que a sus 62 años luce como una chica de 20, gracias al cuerpazo que posee, volvió a modelar para sus seguidores con un atuendo con el que dejó con el ojo cuadrado a más de uno. A través de su cuenta de Instagram -testigo fiel de su belleza-, Maribel escribió:

"Las mejores cosas de la vida no se ven, por eso es que cerramos los ojos cuando besamos y soñamos. #feliz #miercoles #look @ivc_collection", se lee en la descripción de su postal del jueves, en la que además de lucir fresca, luce muy elegante, como una mujer empoderada.

Esta vez, el atuendo que luce consta de una blusa de escote cruzado y cuello camisero, manga larga y un lazo que le da la vuelta a su diminuta cintura y termina en moño. También un pantalón parejo que sólo se sujeta de su cintura.

No por nada, Maribel Guardia se llevó nuevamente los halagadores comentarios de sus seguidores. Entre algunos se leen: "Bella sirena" por parte de la actriz y bailarina cubana karenka, mientras que su amiga peruana, la actriz Olga Zumarán expresó: "Churraaaa bellaaa amiga de mi corazón y de toda mi vida @maribelguardia".

Por otro lado, la celebridad latina Rossina Silva dijo: "Muy bella reflexión y especialmente de una gran mujer!!! Dios te bendiga siempre mi bella @maribelguardia, te admiramos mucho!!!" o "Wooooooo espectacular belleza hermosa de la cabeza a los pies".

Al momento, la esposa del abogado Marco Chacón ha logrado atraer con su belleza y personalidad a alrededor de 38 mil seguidores quienes le han regalado un corazón rojo y se pueden leer más de 400 mensajes.

