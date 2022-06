Maribel Guardia aclara si a sus 63 años dejará de posar en bikini

Luego de llegar al escalón número 63 de su vida el pasado mes de mayo, la actriz Maribel Guardia fue cuestionada por conocido medio, sobre si hora que tiene un año más de vida, dejará de posar tan sexy en redes sociales luciendo sus bikinis más espectaculares, a lo que la costarricense contestó orgullosa de sí misma cuáles son sus intensiones.

Fue entrevista con la revista TVNotas, que Maribel Guardia contó qué es lo que la mantiene así de bella y joven como luce en sus publicaciones de redes sociales; pues en los últimos años se ha convertido en una de las principales celebridades cuyo nombre es a menudo visto en los titulares de los medios de comunicación.

Entre los detalles que Maribel Guardia contó una vez más, es que para mantenerse como luce en la actualidad, la también actriz de telenovelas, se cuida haciendo ejercicio y comiendo saludablemente; aunque reiteró que no es esclava del gimnasio.

La diosa de la eterna juventud

Lo que sí dijo es que es gracias a la genética que heredó de sus padres, que a sus 63 años puede lucir como una mujer más joven de la edad que en verdad tiene. Lo que lleva a la cantante a sentirse orgullosa del cuerpo y belleza que posee, por lo que dijo, no dudará en seguir presumiéndolo en redes sociales donde todo mundo la ve.

"Deben pensar que me cuido mucho y la verdad no es así, más bien agradezco a mis padres la genética que me dejaron… Lo cierto es que mi figura también se debe a que no tomo alcohol, no fumo y jamás me he metido drogas; con los años el cuerpo te pasa la factura de lo que le has dado y yo lo he cuidado mucho", reveló la madre de Julián Figueroa.

Y en cuanto a la curiosidad que despierta su postura ante seguir posando en bikini, maravillando a sus seguidores, Guardia dijo orgullosa: "Mientras tenga un vientre que enseñar y las cositas estén en su lugar, seguiré usando mis bikinis y me tomaré muchas fotos porque me encanta".

Ante su reciente cumpleaños número 63, la actriz originaria de San José, Costa Rica, dijo sentirse feliz de haber llegado a un escalón más y estar rodeada del amor de su familia:

"Estoy feliz de llegar a mis 63 años; agradezco a Dios tener a estas alturas de mi vida una familia que valoro mucho y una carrera sólida, ya que a pesar de los años, el público ha sido muy fiel conmigo… A mis 63 soy una mujer feliz y muy agradecida con Dios", finalizó.

