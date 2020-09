Maribel Guardia a sus 61 años luce mejor que Shakira

Maribel Guardia es una actriz, cantante y conductora de televisión costarricense, quien a sus 61 años se ha conservado mejor que la misma Shakira.

Desde que Maribel Guardia es abuela, ha mostrado momentos muy lindos a lado de su familia y claro que su nieto, el hijo de Julián Figueroa, quien fue fruto de su relación con el cantante, Joan Sebastián.

Julián Figueroa cumplió 25 años y tiene un hijo a quien llamó, José Julián, nacido el 2 de mayo de 2017, quien ya tiene tres años y claro mantiene enamorada a su abuela, Maribel Guardia, quien en cada oportunidad que tiene lo presume en sus redes sociales.

Hace apenas un día, la ex de Joan Sebastián escribió en su cuenta de instagram: De luna de miel con este Pitufito!!! Besos desde el mar.

La conductora de Televisión, Maribel Guardia ha declarado que mantiene una dieta estricta libre de tantos carbohidratos, incluye alimentos como la avena y la leche de almendras. Los huevos nunca faltan en su desayuno, pero en una entrevista dijo que a su edad ya no puede desayunar tanto huevo, que debe quitarle la yema de huevo y solo deja la clara con salsa de tomate.

En el programa Hoy reveló, junto a Galilea Montijo que en el desayuno hace la dieta de Bicarbonato de sodio con limón, que le ayuda a la digestión y también a evitar problemas con el cáncer.

Afirma que después del jugo de limón con bicarbonato, desayuna Avena con leche de almendras y algunas pasas. En la comida salmón con una tortilla o ensalada.

En la cena Maribel Guardia afirma que cena atún con aceite de oliva o papaya, pero afirma que normalmente cuando come postre, no se come ni una sola tortilla, por que ya sería demasiado carbohidratos para su cuerpo. Solo en vacaciones puede subir de peso, pero cuando regresa a casa inicia la dieta para perder esos kilitos de más.

Maribel Guardia afirma que uno de los días más felices fue el día de su boda con Marcos Chacón:

Este es uno de los días más felices de mi vida!!! Gracias @marco_chaconf por darme tanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor. Te adoro.

