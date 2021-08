Mariana Seoane se lleva de calle a Adamari López con vestidazo en nueva competencia de baile

Se empiezan a calentar motores para un nuevo reality show que obedece a una competencia de baile en la que tres de los íconos de la televisión latina, como son Mariana Seoane, Cristián de la Fuente y la puertorriqueña Adamari López, llenarán la pantalla chica para juzgar con su sabiduría a las parejas que se van a enfrentar. No sin antes de que 'La Niña Buena' presuma cuerpazo y termine por llevarse de calle a la boricua con vestidazo y escote en el póster promocional del show.

Se trata de "Así se Baila" de Telemundo, programa en el que diez parejas de famosos llenarán la pista de baile y derretirán al público con sus pasos más sensuales y atrevidos; cinco de estas parejas ya están confirmadas y listas para enfrentarse.

Y por ello, las emociones están a flor de piel, como las de Mariana Seoane, quien compartió con sus seguidores de Instagram, que será parte de uno de los shows de baile más esperados de este verano como juez, compartiendo la responsabilidad de elegir a los mejores junto al actor y galán de telenovelas, el chileno Cristián de la Fuente y la conductora del momento de Telemundo, la puertorriqueña Adamari López:

"@asisebailatlmd Con una felicidad enorme les comparto este gran proyecto de @telemundo @asisebailatlmd donde seré parte del jurado junto a @adamarilopez y @iamdelafuente. Estoy muy agradecida y emocionada!! No se lo pueden perder!! El próximo domingo 12 de septiembre solo por @telemundo #sinigual".

En el póster, aparecen los tres jueces de la competencia de baile que seguramente será una delicia para sus fanáticos, verlos en cada programa. Y si así lucen en los promos del reality show, la pregunta es: ¿Cómo lucirán en cada programa?

No hay que olvidar que llegados sus 50 años de edad, Adamari López ha bajado por lo menos 20 kilos con tremendas rutinas de ejercicio que combina con una alimentación saludable; no obstante, Mariana Seoane tiene presencia y altura, lo que le permite lucir de forma particular, cada outfit que elija para llenar la pantalla chica de Telemundo con su personalidad.

Entre tanto, 'la Niña Buena', confirmó su participación en un segundo post en cuya postal, aparece al lado de sus dos compañeros jueces y sin poder esconder su emoción, compartió lo siguiente:

"CONFIRMADO!!! Seré uno de los tres jueces de #AsiSeBaila #ASB. A partir del 12 de Septiembre pondremos ritmo a los domingos en @Telemundo. Y sigan @Telemundorealities para estar al día con TODO lo que tiene que ver con esta competencia sin igual #sinigual".

Por último, las parejas confirmadas para este encuentro de baile, son: los actores Laura Flores y Gabriel Porras (amigos), Jéssica Díaz y Lorenzo Méndez (amigos), Gregorio y Luna Pernía (padre e hija), David Chocarro y Carolina Laursen (esposos) y Zamadhi y Adriano Zendejas (hermanos).

El reality show más esperado en Estados Unidos, se podrá ver a través de la señal de Telemundo cada domingo a partir del 12 de septiembre a las 8:00 pm / 7:00 Centro.

