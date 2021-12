Mariana Seoane presume figura al natural y confirma que no se le mueve nada

La cantante Mariana Seoane se ha caracterizado por ser una de las famosas más sensuales, talentosas y bellas del medio del espectáculo latino, pero en esta ocasión se voló la barda al presumir su figura al natural, en una fotografía que compartió en redes y que alborotó tanto a sus seguidores como a los que no lo son.

La también actriz, que ha tenido una amplia trayectoria en televisión y en el mundo de la música, presumió sus 45 años de vida con una espectacular postal que confirma que no se le mueve nada, impactando a sus admiradores, que se deshicieron en piropos ante su belleza.

Mariana Seoane ya había exhibido cuerpazo con una imagen muy similar pero en un body semi transparente con el que dejó ver sus encantos, pero en esta ocasión fue más allá al quitarse todo y presumir su figura al natural, confirmando que a sus 45 no le duele absolutamente nada.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la “Niña buena” dejó con la boca abierta al compartir una fotografía en blanco y negro en la que posa recargando su torso boca abajo en una especie de mesa, pero lo que llama la atención es que no trae nada de ropa, mostrando su piel desnuda.

Con su sensual pose, Mariana Seoane expone su redonda retaguardia y únicamente su largo cabello suelto y rizado cubre parte de su espalda, sin restarle un ápice de sensualidad a su fotografía, la cual rápidamente se hizo viral en redes sociales.

“¡¡Esta soy yo a mis 45 años!! ¡¡Orgullosa de ver en lo qu me he convertido como mujer, hermana, hija, amiga y artista!! Esta foto una probadita del estudio que me hizo mi gran amigo @ecovarrubias, ¡¡de los mejores fotógrafos de México!! Cuéntenme ¿qué les parece? #makeupnatural @artflandes #poderfemenino #orgullosa #mujer #fuerte #desnuda #segura #amorpropio #feliz”, escribió la actriz de “Por ella soy Eva”.

La sexy imagen levantó miles de piropos en la red y más de 50 mil “Me gusta” hasta el momento, donde los seguidores de Mariana Seoane se manifestaron ante su espectacular belleza y resaltaron lo bien que se ve a su edad, haciendo reaccionar a la mismísima Maribel Guardia, quien publicó: “¡Espectacular!”.

“Wow! A tus 45 años estas hermosa, te quiero mucho, siempre una reina”, “Impresionante, amiga, bonita por dentro y por fuera”, “Marianita, no hay cosa más hermosa que una mujer tan íntegra y completamente realizada. Mi admiración y cariño para ti”, “¡Por siempre, la ‘Niña buena’!”, “Mejor que dos de 20, belleza de mujer”, “La foto increíble pero mucho mejor tu mensaje, que en realidad es un mensaje al desnudo”, fueron algunas de las impresiones que sus fans dejaron en el post.

Y es que Mariana Seoane, que en junio pasado llegó a los 45, mantiene su espectacular figura y se conserva como una de las actrices y cantantes mexicanas más guapas, derrochando sensualidad en las redes sociales, donde suele mantener constante interacción con sus seguidores.

