Mariana Seoane deja de ser la niña buena y posa como nació

La actriz y cantante mexicana Mariana Seoane causó un revuelo en las redes sociales tras compartir una probadita de la candente sesión fotografíca que tuvo con el reconocido fotógrafo Enrique Covarrubias, imagen en la que aparece como Dios la trajo al mundo y mostrandose con un maquillaje natural.

Fue por medio de Instagram que la actriz de la telenovela mexicana Amor gitano de Televisa, posó para su más de un millón de seguidores totalmente desnuda, demostrando que a sus 45 años no le pide nada a una jovencita de 20, gracias a que goza de una espectacular figura. Mariana Seoane aprovechó está imagen en la que posó como nació para dejar claro que está conforme con su cuerpo.

"Esta soy yo a mis 45 años!! Orgullosa de ver en lo q me he convertido como mujer, hermana, hija, amiga y artista!! Esta foto una probadita del estudio que me hizo mi gran amigo @ecovarrubias de los mejores fotógrafos de México!! cuéntenme que les parece?es parece? ", escribió la famosa en la descripción de la imagen que aparece sin ropa.

Como era de esperarse la candente fotografía no pasó desapercibida para sus fans, quienes no dudaron en admirar la belleza de la intérprete de Me equivoqué. “La niña buena”: “¡Estás de impacto!”, “Qué mujerón eres”, “Eres una reina”, “Hermosaaa”, “Simplemente radiante”, “Muy hermosa”, “Belleza por dentro y por fuera, gran mujer”, fueron algunos de los piropos que Mariana recibió de sus fanáticos, mientras que famosos como Espinoza Paz, Malillany Marín , Maribel Guardia, Carlos Rivera y Kika Edgar también cayeron rendidos ante los encantos de la actriz.

"Hermosa", le escribió Kika Edgar, mientras que Maribel Guardia le puso:"Espectacular". Por su parte Malillany Marín escribió: "Que bella cuerpazo mami Eres una reina una excelente hija y gran amiga tq". Mientras que Espinoza Paz le pidió que se portara bien.

A poco más de 24 horas, la publicación de Mariana Seone ya superó los 50 mil Me Gusta y tiene cientos de comentarios. Cabe señalar que actualmente Mariana Seoane es una de las mujeres más bellas y sexys del medio de espectáculo, razón por la que cada vez que puede complace a sus fieles admiradores con atrevidas fotos con las que deja poco a la imaginación.

Pero además de sus redes sociales, los fanáticos de Mariana Seoane puede deleitar su pupila con la presencia de la famosa en el programa Así se baila de Telemundo, donde es una de las jueces.

Por otro lado, los fans de la cantante la pudieron disfrutar en la en la serie 'La Suerte de Loli', la cual finalizó a finales del mes de junio, en donde Ochoa le dio vida al personaje de Melissa Quintero.

