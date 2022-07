Mariana Botas te dice cómo lucir blazer y zapatillas tipo stiletto presumiendo pierna

Luego de un fin de semana de sueño en Acapulco, México, donde lució glamorosa en bañador, la actriz Mariana Botas no deja de sorprender por su gusto por la moda y ahora te dice cómo lucir blazer y zapatillas tipo stiletto presumiendo pierna.

Pues tras el regreso a las grabaciones del programa Pinky Promise de Karla Díaz en su canal de YouTube nueva temporada, Mariana Botas hizo de las suyas en camerinos junto a las actrices Daniela Luján y Jéssica Segura, quienes interpretan se han divertido a horrores platicando anécdotas e historias embarazosas.

Y a través de sus historias de Instagram, la actriz de 31 años, ha dejado ver que no solo en la playa puede presumir su figura, sino que vestida muy chic, también lo puede lograr.

Pues fue la propia Mariana Botas, quien compartió su emoción por hacer mancuerna con Karla Díaz, la ex JNS, y juntas, hacer de las suyas en cada programa, así lo dijo: "Estamos muy emocionadas!!!! Ya queremos arrancar esta nueva etapa... Gracias a todooooos y a cada uno de los Envinados que por ellos estamos hoy aquí!!! Vamos con todo @segura_jessica @lalujans @senseimediamx @kikezwitch @dandayz @karladiazof @denaragonmx".

Así mismo, el pasado 10 de junio, la cuenta de Instagram de las 'Envinadas', expresó su felicidad por iniciar una nueva etapa: "¡Envinades! Estamos muy emocionadas de comenzar esta nueva etapa y formar parte de la familia @senseimediamx ¡Vamos con todo @dandayz @kikezwitch @karladiazof y @denaragonmx! ¡Gracias por esta hermosa bienvenida!".

Y tras mostrar un poco del set de grabación de su siguiente aventura, Mariana Botas, la eterna Martina López de la serie cómica de Televisa "Una Familia de Diez", también enseñó pierna con mucho estilo al lucir un outfit de short-falda en color beige, blusa pegada al cuerpo, saco tipo blazer y zapatillas stiletto en color azul rey.

Además, la también modelo presumió su maquillaje que resalta sus ojos con sombras del mismo tono de azul pero con glitter. La foto fue captada en su tercer día de grabación de "Envinadas" y en su postal se puede leer que es el "outfit del día".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!