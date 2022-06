Mariana Botas se inspira en Demi Rose y presume figura con bañador y bata abierta de encaje

Tras figurar como modelo de reconocida firma de ropa para la mujer contemporánea que gusta de lucir glamorosa y presentable en todo momento, la actriz Mariana Botas se inspiró en la modelo Demi Rose y sin más presumió figura con bañador y bata abierta de encaje.

Pues la actriz de mediana estatura, no se da por vencida y busca lucir su figura ¡como las grandes celebridades de las redes sociales! Y tras ello, Mariana Botas optó por modelar a través de su cuenta de Instagram, un bikini de colores vistosos como rosa fucsia, lavanda, naranja y bieses negros, que acompañó con una sandalias de playa en el mismo color y una bata larga en tono lila que la hicieron lucir espectacular...

Y es que es como si 'Martina López' de la serie cómica "Una Familia de Diez" de Televisa, se hubiera puesto a tono con la modelo británica Demi Rose, quien a sus 27 años, ha logrado lo impensable entre sus casi 20 millones de seguidores en la red de la camarita, así como en su cuenta privada de Only Fans y otros perfiles de la web.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

Una mexicana inspirada en la belleza británica

Pero más bien, parece que se inspiró en la moda que la modelo de raíces europeas tras optar por lucirse tan sensual y con un toque de inocencia haciendo juego con la sensualidad que irradia, tras posar para el lente de la cámara y ante los ojos de sus seguidores de Instagram.

No por nada, Mariana Botas se ha ganado el aplauso de sus followers, así como los piropos más encantadores, tras su espontaneidad con su público y su descripción al pie de la postal: "Everything in time… #tbt" (Todo a tiempo), mostrando su emoción con una estrella.

Lee también: Demi Rose se dice obra de arte mientras luce despampanante en diminuto bañador rojo

Por su parte, Demi Rose se olvidó del recato y centró toda su atención desde tierras americanas en la Isla de Santa Lucía al este de México, modelando muy cerca del espejo con un mini bikini, una bata abierta de pecho a pies y unas sandalias de tiras y tacón todo en color naranja, deslumbrando con su belleza a sus más fieles admiradores.

Y con la modestia de su innegable belleza a parte, la colega de la chilena Daniella Chávez, también dijo: "Trying to do more videos…" (Tratando de hacer más videos...), haciendo referencia a su supuesta poca creatividad para enloquecer a más de un@ frente a la cámara de su celular.

No obstante, aunque cada quien a su estilo, es un hecho que ambas figuras de las redes sociales, han logrado cautivar con su belleza, carisma, sensualidad, porte y estilo propio, a sus seguidores y se han convertido en dos de las celebridades más importantes del medio de la farándula.

Síguenos en