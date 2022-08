Mariana Botas restriega sus curvas con vestidito pegado y botines; ¡muy chic!

No para de deleitar la actriz Mariana Botas a sus seguidores en redes sociales, y es que 'la chaparrita' está compartiendo lo que pasa con Martina López, la hija fresa de la familia López en la serie cómica de Televisa, "Una Familia de Diez" en su nueva temporada, y a la par, aprovecha también para derretir con su nueva figura física, restregando sus curvas.

Recientemente, la también 'Envinada', utilizó sus historias de Instagram para contar paso a paso lo que sucede con 'Martina López' así, como su compañerismo con el actor Ricardo Margaleff, quien da vida a Plutarco López, su hermano en la ficción.

Primero, la actriz de 31 años se presumió grabando ¡en pijama!, para después dar paso a una escena en la que Martina aparece empapada, arruinándose su outfit de minifalda negra, blusa blanca con detalles negros, así como unas botas largas de mismo color y una chamarra morada, en el que terminan dándole a su hija, la que tuvo con su novio Romualdo Brayan Donovan del Toro (Roberto Tello) -muchos años mayor que ella-.

Vestido casual que resalta sus curvas

"Aquí seguimos dándole con todo... hoy en la última escena van a empapar a Martina, no les puedo decir por qué, pero mientras tanto nos toca hacer escenas en pijama y eso, se agradece". Y acto seguido, se ve claramente donde están mojando a Martina, metida en una tina para hacer la escena de la serie.

"Después de esa buena mojada que acaban de ver, ya me bañé, ya me secaron el pelo"... "Un largo día de trabajo, pesado pero muy divertido; no se pueden perder esta nueva temporada de 'Una Familia de Diez' que va a estar [buenísima]", dijo Mariana Botas, mostrándose con un outfit que denota las curvas de la actriz.

La también modelo de conocida firma de ropa que vende online, lució un vestido casual pegadito y con botonadura en medio de arriba a abajo en tonos azules y blanco, que acompañó con unos botines negros de plataforma y un abrigo del mismo color que luego se quitó para poder presumir cuerpazo.

Pues no solo se vale de sofisticados outfits playeros como bikinis y trajes de baño para lucir su figura 'de diez', sino que la actriz, ya se ha convertido en una gurú de la moda, por lo que no para de deleitar con su belleza, figura y su carisma a sus miles de fanáticos que la siguen en redes sociales.

Y es evidente el cariño que le tienen sus followers, tanto que no pierden la oportunidad de lanzarle piropos y halagos con cada una de sus publicaciones.

Mariana Botas restriega sus curvas con vestidito pegado y botines; ¡muy chic!. Foto Historias Instagram Mariana Botas

