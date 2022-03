Mariana Botas luce cuerpecito de barbie en bikini de tonos pastel

Aunque no es una de las actrices más esbeltas del medio de espectáculo, la actriz Mariana Botas, ha dejado claro que no le teme a las críticas y que también puede lucir con estilo un bikini de colores pastel que acompañó con un ensamble de encaje que la hace lucir aún más glamorosa su cuerpecito de barbie.

Y es la recordada 'Martina López' de la serie cómica "Una Familia de Diez" de Televisa, engalanó de nueva cuenta con su belleza al puerto de Acapulco, Guerrero, México, desde un yate en medio de la playa y con las islas de fondo como escenario.

Mariana Botas de 32 años (recién cumplidos el pasado 29 de enero), utilizó su cuenta de Instagram para presumir su cuerpecito de barbie en un bañador de dos piezas en tonos pastel con el que ha causado todo un boom entre sus seguidores.

Desde un barco y con el aire y el sol pegándole de frente, Mariana lució un cuerpo tonificado y con las curvas que ya se le empiezan a definir en su figura. Y con toda la magia que encierra su ser -de acuerdo a los comentarios de sus fans-, la actriz escribió:

"Con este barco en altamar… perdida yo", recordando a una canción de ritmo pegajoso del grupo Maná de los años 90's. Por lo que entre las tres publicaciones hechas con este outfit playero, de tonos pastel, la carismática actriz y más recientemente bailarina, se ha llevado los aplausos de sus seguidores.

"Hermosa señorita como siempre", "Me encantas, Mariana muaaak", "HOLA HERMOSA, SALUDOS", "Guapa", "Muy Muy bien Bella joven Mariana, y Feliz Dia Internacional De Las mujeres", "Una bella sirenita de mar, que tengas un hermoso fin mi querida Marianita", son algunos de los comentarios que se ha llevado.

Otros más se leen: "Guapuraaaa", "Qué chulada de mujer", "Perfecta", "Nuestra querida Martina siempre Bella", "Excelente díaaaaa preciosuraaaa", "Estás espectacular princesa hermosa", "Que guapa me en cantas amiguita", "Que belleza de mujer"...

Y gracias a su originalidad y su carisma, Mariana Botas ha logrado cautivar a infinidad de fanáticos, quienes han reaccionado con un corazón rojo y puros mensajes de buena vibra.

