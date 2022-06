Mariana Botas, la admiración con outfit playero animal print de súper escote

La actriz mexicana Mariana Botas, se ha vuelto toda una admiración tras compartir sus fotografías llenas de estilo y esta vez no fue la excepción tras posar con outfit playero animal print de súper escote con que que se ha llevado los aplausos de sus seguidores.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz que ha dado vida a la famosa Martina López de la serie cómica de Televisa "Una Familia de Diez", ha compartido dicha postal en la que lució cuerpazo desde el puerto de Acapulco, México.

El par de fotografías fueron capturadas a principios del mes de mayo y ese mismo mes, Mariana Botas sorprendió tras lucir sin ningún pendiente, dicho outfit playero que obedece a un traje de baño estampado de animal print en versión leopardo en tonos beige y negro.

Lee también: Mariana Botas se inspira en Demi Rose y presume figura con bañador y bata abierta de encaje

¡Súper escote!

Y pese a que Mariana Botas no tiene los atributos más grandes del mundo, ella los luce sin escatimar con el bañador que dejó muy poco a la imaginación de sus seguidores que ascienden a más de 748 mil en su cuenta de Instagram.

"Los atardeceres en la playa…" escribió la también modelo, tras posar con el mar de fondo en uno de esos atardeceres que enamoran a cualquiera, en el cálido clima de uno de los puertos más visitados de México.

Lee también: Desde altamar, Mariana Botas presume cuerpazo en bañador perfecto para todos los cuerpos

Lo que propició que la famosa se ganara miles corazones rojos y algunos piropos a través de los comentarios a partir de su publicación. La actriz Nicole Durazo le dejó algunas llamaradas de fuego, mientras que otro fan decía: "Buen día, mi hermosa... Que tengas un increíble miércoles... Te amo siempre".

Otros "jueces" no evitaron emitir su percepción y entre otros comentarios se lee: "Te vez increíble", "Belleza", "Mariana me encantas (México), te mando un beso", "Que cuerpazo", "Que linda luces mi estimada; y muy feliz... que es lo que más me encanta, que tengas un maravilloso día".

O "Súper! Disfruta tus bellos momentos en la playita... Saludos Linda Mariana...", "Que padre traje de baño!", "Lindo cuerpazo", "Muy hermosa", "Te amo mucho", entre otros 260 comentarios más. Mariana Botas llamó tanto la atención de sus fans que logró cautivar a más de 32,300 seguidores de cuenta de Instagram.

Síguenos en