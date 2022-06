Mariana Botas hace a un lado a Martina de Una Familia de 10 y se convierte en Barbie con bañador

Luego de cobrar fama por su personaje de Martina López de la serie cómica "Una Familia de 10", la actriz Mariana Botas hace a un lado de 'la niña fresa' que interpreta y se convierte en Barbie tras modelar con un bañador de dos piezas de color amarillo, ideal para lucir esta temporada primavera-verano.

Y es que, como lo ha venido haciendo desde hace tiempo, Mariana Botas se dispuso a lucir el cuerpecito tan exquisito que posee, luego de haber bajado peso considerablemente tras algunos años de estar dando vida a la 'hija fresa' de la serie cómica de Televisa que en la actualidad, todavía figura en la pantalla chica.

Con lo que generó los obligados piropos, pues la carismática actriz de 31 años, no dudó en mostrar su figura con un glamoroso bikini amarillo, especial para pasar un día en la piscina o en el mar en compañía de amigos, pareja o simplemente disfrutando de ella misma, como sólo Mariana Botas lo sabe hacer.

Incluso, se puede decir que la también modelo de reconocida firma de ropa que se vende on line, confía demasiado en su belleza, pues tras lucir con una tercia de fotos ese bikini amarillo, Mariana Botas hizo alarde del dicho mexicano que reza: "El que de amarillo se viste, en su belleza confía".

Y modelando desde el exterior de la piscina, la también comediante se ha ganado diversos piropos como "Buen día, mi hermosa" y las clásicas llamaradas de fuego que le dejan sus fans y algunos famosos debido a lo atrevido pero sexy de sus publicaciones, la mayoría desde Acapulco, México como en este caso.

Y los buenos deseos de sus fanáticos también se hicieron presentes: "SIGUE BRILLANDO TAN LINDO", "Hermosita", "Guapísima", "Que bikini tan bonito", y alguien más recordó su participación en la serie de Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo "En la segunda pareciera que te estás acordando de la naca de la Nena".

Y por otro lado se lee: "La segunda foto es una obra de arte estás hermosa" y también es de: "Regálame ese bikini". Y con su publicación, Mariana Botas ha logrado cautivar a 20,465 de sus fieles seguidores que han dejado al menos 166 mensajes de admiración y halagos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!