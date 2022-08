Luego de demostrar luciendo bikinis que está logrando moldear su figura, la actriz Mariana Botas está más delgada y luce hermosa con vestido que resalta su figura. Pues la recordada Martina López de la serie cómica de Televisa "Una Familia de Diez", cambió los bañadores por atuendos casuales y derritió a sus seguidores.

Mariana Botas utilizó su cuenta de Instagram para dar cuenta de su belleza tras lucir uno de los modelos que están muy de moda este verano. 'La chaparrita' presumió un look muy casual pero con una pinta elegante y luciendo hermosa, además de su delgada silueta.

Fue con un vestido estampado en todos blanco y rojo de talle largo y corte imperio, que Mariana Botas se lució en varias fotografías; y para destacar aún más su figura, utilizó un par de tacones que son lo que se pusieron de moda este 2022.

Quien diera vida a Martina, la niña fresa de la familia López en la serie producida por Pedro Ortiz de Pinedo, aprovechó sus encantos, para volver a enamorar a sus 795 mil fieles seguidores de la red de la camarita y no por nada se llevó cientos de piropos.

"No tengo las pruebas y tampoco tengo dudas... @glamstyle.hairstudio gracias por mis cortinas hermosas para traer este pelazo • Hair & Makeup @edwiingo @patriciawonng", se lee al pie de su publicación de finales de julio, al tiempo que entonaba la frase que denota que no tiene dudas de su belleza.

Y la primera famosa que aparece reaccionando es la actriz Daniela Luján, con quien Mariana comparte créditos en la famosa serie cómica de Televisa y ahora en el spin-off "¿Tú Crees? Enredos de Diez", que escribió: "En diosa griega" y a la que la famosa respondió: "@lalujans era la idea chica jajaja!! Love you".

Pero también pueden verse las reacciones de su guapa colega Natalia Juárez, que tras ser una fanática de la moda, sólo le dejó una tercia de caritas con ojos de amor, mientras que la cantante y youtuber Karla Díaz, con quien además de hacer el programa "Pink y Promise" también hace "Envinadas", dijo: "Bonitaaaa!!!".

También se lee: "Que guapísimaaaaaaaaaaa", "Qué hermosa!", "Soy tu fan!!!", "Te ves hermosa Mariana", "Mariana te ves muy Guapísima... excelente domingo hermosura". Al momento, y después de destacar su esbelta figura con vestido largo y tacones altos, Mariana se ha llevado 15,601 reacciones y centenar y medio de comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!