Mariana Botas de Una Familia de Diez, deja sin palabras con vestidito rojo

Luego de toda una vida de pertenecer a las filas de Televisa, la actriz Mariana Botas, también recordada por su personaje de Martina López en la serie cómica "Una Familia de Diez", hace algunas semanas terminó temporada a la par de un centenar de programas, por lo que le dio un giro a su carrera e incursionó en un reality show de TV Azteca y tras ello, dejó sin palabras al público por lucir un vestidito rojo.

Pues sorprendentemente la actriz de 31 años de edad, dejó atrás al personaje de niña fresa, hija de los López, para apoyar a los Rojas, la familia con la que baila en el reality show "Todos A Bailar" de la televisora del Ajusco.

Motivo por el cual, la protagonista infantil de la telenovela "Una Luz en el Camino" (1998), tuvo que dejar a un lado su personaje y ponerse a tono con las coreografías que le ha tocado bailar junto a la mencionada familia.

Y justamente, Mariana Botas hizo gala de su belleza, tras lucir un mini vestido color rojo confeccionado en una tela brillante, y compartió una serie de postales a través de su cuenta de Instagram; outfit con el que bailó "No culpes a la noche", éxito de Luis Miguel que fue un boom en 2009.

Sus últimas postales la hicieron lucir belleza y glamour desde Nueva York, pero este domingo, Mariana dejó ver que además se sentir emoción por salir una vez más al escenario junto a la familia de bailarines que apoya, también se sintió abrumada por las exigencias de los jueces.

"SHOW TIME... Pues otra noche más en la pista… una noche un poco estresante y complicada pero no me queda más que agradecerles por todo el cariño reflejado en los votos una vez más!!! GRACIAS de corazón por tanto apoyo y amor a mi familia @familia_apasionados_rojas y a mi estilista de extensiones @glamstyle.hairstudio, estilista @roggermarchan y maquillista y peinador @viko.huerta @pam_professional_makeup".

Así mismo, se puede ver un vídeo en redes sociales, en el que se le etiqueta a la famosa actriz bailando dicho tema de 'El Sol' de México con dicho outfit color rojo brillante y también el pegajoso tema de Chayanne "Salomé" (1998).

Por lo que la actriz y ahora también bailarina, se ganó las porras y buenas vibras de algunos seguidores, como el comentario de Alan Martín, quien escribió: "Venga mi Chingotona!" o el comentario de Jessica Segura, quien trabajó con ella en "Una Familia de Diez", dando vida a 'Tecla'; mismo que se lee: " te ves perritsima".

Otros más se leen: "Buen baile de ayer y buena foto". En tanto, una de las integrantes de la familia Rojas, no pudo dejar de agradecer el apoyo de la actriz: "Gracias hermosa por todo", "Wooow guapísima", "Hermosa Mariana", son otros de los halagos que se ha ganado la actriz con su participación en el reality show de TV Azteca.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!