Luego de no convencer tanto a sus seguidores por compartir una foto en la que lució con el vientre abultado en short de licra, la actriz Mariana Botas conquistó Hollywood posando con shortcito de mezclilla luciendo piernón en una nueva aventura.

La también comediante de 31 años, se paró a las faldas del cerro de nombre Monte Lee, en el que reposan las letras del enorme letrero llamado Hollywood Sing, para presumir su estancia en el famoso barrio de Los Ángeles, California.

Pero no lo hizo de "x" manera, sino luciendo piernas con un shortcito de mezclilla y una playera rosa pastel, tras llegar a conquistar la capital del cine junto a su amiga y compañera de la serie "Una Familia de Diez" de Televisa y el show de tv "Envinadas" (2022), Jéssica Segura.

Todo parece que las actrices se tomaron un descanso y se fueron de vacaciones a conquistar el famoso barrio de Los Ángeles, California, acompañadas de un par de galanes. No obstante, la amiga de Mariana Botas pidió opinión sobre cuáles actividades eran recomendables hacer durante su estancia.

"Y nos lanzamos a Hollywood! Agregamos una palomita a las cosas que queremos hacer. Cuéntame que planes tienes por cumplir con tus amigos. #hollywood #friends #love #la #smile #photo #smile", se le al pie de la postal que compartió con Botas.

Mientras que la carismática actriz no perdió el tiempo y, como es natural, salió luciendo pierna en una publicación de su cuenta de Instagram. "Érase una vez en Hollywood", escribió la recordada Martina López de "Una Familia de Diez" que ha entrado una nueva etapa con una sub serie llamada "¿Tú Crees?", protagonizada por Daniela Luján y Ricardo Margalef.

Y tras ello, los piropos de sus seguidores no se han hecho esperar, toda vez que consideran a Mariana Botas como una de las más carismáticas actrices que hay en México. Entre algunos de los comentarios que le han dejado se leen:

"Eso mamona!!" por parte de la actriz y comediante Michelle Rodríguez, o la propia Jéssica Segura: "Yadis vámonos de nuevo!!!!"; también: "Buen día, mi hermosa... Que tengas un martes, lleno de amor... Te amo siempre" y "Así o más guapa!!!".

"Uff mamasota me encantas bebe, que sexy, piernotas nena uff... muak", "Guapísima amiga!!!", "Wow muy bonita", "Princesa HERMOOOOOOSSSSSAAAAAA", "Amo a mil", "Tan hermosa", "Muñeca", "Toda bonita", "Grande abrazo", son otros de los cometarios que la actriz ha recogido desde su publicación de este martes en su cuenta de Instagram.

