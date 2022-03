María León presume sus dotes en el pole dance con shortcito de licra

Una de las famosas cantantes de México que sin duda se ha vuelto toda una rompecorazones es María León, pues por si fuera poco el cuerpazo que tiene, todavía se luce dando cátedra de sus habilidades en el pole dance con shortcito de licra.

El ejercicio es uno de los mejores aliados de María León, ex vocalista del desaparecido grupo Playa Limbo; y es a través de sus redes sociales, que la tapatía alborota a sus fans y otros famosos tras sus más intensas publicaciones.

Y la mañana de este miércoles, la intérprete de "Mudanza de Hormiga" (2021) a dueto con Gloria Trevi, no hizo más que demostrar sus dotes en uno de los deportes de su preferencia como es el difícil arte del pole dance, mientras hizo una especial descripción tras su vídeo publicado en Instagram:

"Pole mañanero ft @soy_mikaela #cardio #MiércolesDeFuego", con dedicatoria a su perrita Mikaela, quien normalmente la acompaña a la ahora del ejercicio; y tras algunas postales en las que la canina posa encima de ella, muchos dicen: "#TodosQuierenSerMikaela".

Y es que, en dicho clip, se puede ver a María León cómo enamora con su forma de bailar y no sólo eso, sino también de mostrar el cuerpazo fitness que posee con las prendas más diminutas y la perfección de su cuerpo, sin desperfectos ni partes mal puestas, además de unas piernas súper torneadas, resultado de tanto ejercicio y baile a la par.

Pues tras verla bailar libremente y al natural a ritmo de "Rain On Me" de Lady Gaga, Ariana Grande, María León ha arrancado suspiros y de paso, los comentarios más halagadores de sus fans, como : "HERMOSA @sargentoleon", "Súper motivante @sargentoleon", o refiriéndose a su mascota "Mika en plan 'mírenmeee, soy hermosaa'.

O algunos otros como: "Excelente día, tan hermosa como siempre!! Saludos!", "Lo mañanero es lo mejor! que tengas un hermoso día!", "Perfeita demais!!!!", "Woow, que belleza te adoro", "¡Eso mi sargento!" o "ERES LA MEJOR!! Y LO SABES".

Al momento, María León ha podido cautivar alrededor de 57 mil seguidores y se pueden leer por lo menos 546 comentarios.

