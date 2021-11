María León presume exquisita silueta al natural; Consuelo Duval dice: 'Tas muy cabrona'

Luego de vestirse como una auténtica catrina para celebrar el Día de Muertos, la cantante mexicana María León presumió exquisita silueta al natural y la actriz Consuelo Duval fue una de las que reaccionó a su postal diciendo: "Tas muy cabrona".

Y es que, luego de haber compartido créditos en diversos programas de tv como "Netas Divinas" de Unicable o en programas de reality show, Consuelo Duval se ha vuelto una fiel seguidora y admiradora de María León, cantante y bailarina que a sus 35 años ha logrado cautivar a su "fanaticada", a través de sus infartantes postales en Instagram.

Y precisamente fue en su perfil personal de la red que la tapatía (originaria de Zapopan, Jalisco), volvió a encender los ánimos de sus seguidores y algunos famosos como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes colgaron caritas con ojos de amor y llamaradas de fuego en sus comentarios.

Fue con una fotografía en la que se le ve posando de medio perfil que deja ver su silueta en su totalidad, que María León logró causar diversas sensaciones, pues además de aparecer totalmente desnuda, la también actriz de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar", lució volteando hacia arriba con los ojos cerrados y con una mano en posición perpendicular sobre su cara, mientras deja caer su cabello oscuro entre su cuerpo.

"Agüita de toloache… #tequilajalisco #Alqvimia... link en mi bio" escribió la ex vocalista de la banda de música pop-rock "Playa Limbo", a la par de su ubicación en Tequila, Jalisco, pueblo mágico de México.

Y por obvias razones, la cantante hizo reaccionar a celebridades del espectáculo, como a quien interpretara a Federica P. Luche en "La Familia P. Luche", Consuelo Duval, quien no reparó en escribir: "Tas muy cabrona".

Pero no fue la única en pronunciarse ante la atrevida postal de María León, pues el Escorpión Dorado hizo lo suyo: "Señorita, se le cayó el pinche traje". El también actor y conductor, antecesor de Yahir en "Hoy no me puedo levantar", se sorprendió con un "Ay Dios", y la costarricense Karla Gómez, aseguró: "Que hermosa!".

Al momento, la cantante, ha logrado hipnotizar alrededor de 263 mil seguidores de su perfil de Instagram y se pueden leer poco más fe 2,470 mensajes en la caja de comentarios.

