María León pone a sudar a famoso cantante tras bailar su éxito en el tubo

Tras sus dotes de canto, la famosa intérprete María León puso a sudar a famoso cantante tras bailar uno de sus éxitos en el tubo; se trata de su colega, el colombiano Manuel Turizo que ha roto récords de visitas en YouTube con su tema "La Bachata".

Y es que, además de la belleza y el cuerpazo que posee la cantante tapatía (de Zapopan, Jalisco, México), la sensualidad que irradia en sus publicaciones de Instagram, cantando, pero sobre todo bailando, dejan con la baba caída a más de un@ entre sus 2.7 millones de seguidores en su perfil.

Y este domingo no fue la excepción tras elegir el candente tema de bachata haciéndole honor al género musical con el título "La Bachata" que Manuel Turizo estrenó en la famosa plataforma el pasado mes de mayo. Pues María León lo ha puesto a sudar, pues ya hasta ¡lo etiquetó! como alguna vez lo hizo con el también colombiano Sebastián Yatra cuando en 2021 llegaba a la cima del éxito con "Pareja del Año".

Un atrevido y revelador outfit

María León, también actriz y bailarina de teatro, no perdió la oportunidad de lucir de nueva cuenta el cuerpazo que posee con un outfit de top y mini short de licra, mientras se amarró un reboso que más tarde perdió toda dimensión, tras los movimientos de la cantante de 36 años.

Pues la actriz de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar" (2021), no estaba sola en su aventura y tras 'bailarle', se vio interrumpida por un ser querido que ocupa toda su atención. Pero aún así, sus abs de infarto, piernas torneadas y su habilidad para lucirse en el pole dance, no se opacaron tras utilizar también un par de tacones que la hicieron verse más empoderada.

"Hace 8 años llegó esta bolita de pelos a mi vida, llegó a darme un hogar y una familia lejos de los míos y de casa. Su compañía y amor incondicional no se lo voy a poder pagar nunca, no hay mimos, caricias ni salidas al bosque que compensen todas las veces que me ha llenado de alegría y me ha rescatado de la tristeza. @soy_mikaela", se leen las primeras líneas de su dedicatoria a su mascota en su cuenta de Instagram.

También hizo ver que su perrita Mikaela, es su mejor espectadora de todo lo que ella hace en casa: "Es el mejor público en casa: Yo -Hazte para allá Mika-* Hold My beer [Sostenga mi cerveza] #adopta". Así mismo, la cantante etiquetó a Manuel Turizo, mientras el vídeo terminó con un tierno abrazo de María León a Mikaela... "#LaBachata @manuelturizo #idontowncopyrightstothemusic".

Y a menos de tres horas de haber compartido la celebración a su mascota, la también modelo ya ha logrado arrancar suspiros y hacer suspirar a alrededor de 43 mil followers.

