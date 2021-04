María León hipnotiza a Sebastián Yatra con tremendos movimientos

Aunque la cantante María León es una de las que mejor se desenvuelve en la música y como actriz de teatro, también admira a otros colegas como Sebastián Yatra, a quien ha hipnotizado con tremendos movimientos al bailar uno de sus recientes éxitos.

En su último post de su cuenta oficial de Instagram, la también llamada 'Sargento León', tuvo la idea de bailar "Pareja Del Año" del propio Sebastián Yatra en colaboración con Myke Towers, dejando a más de uno con la baba caída con sus sugerentes movimientos que dejaron ver en todo momento sus medidas perfectas, mismas que tal vez sean 90-60-90.

Y es que después de un fin de semana agotador al figurar junto al cantante Yair en la puesta teatral musical "Hoy no me puedo levantar" -un clásico de los escenarios-, María León -quien ha figurado como juez de diversos programas de baile y realities shows como "Pequeños Gigantes" (2020) de Televisa-, quiso tomarse un descanso y se relajó de una manera muy particular.

Apenas empezaba esta semana, fue en la mañana del martes, que León, bailó para sus fanáticos y seguidores; mientras escribió: "Después del fin de funciones... un relax mañanero... con #ParejaDelAño de mi @sebastianyatra #miketowers #bailandoEnCasa #relax".

Y fresca como una lechuga, la también bailarina, se dispuso a mover el esqueleto mientras contoneaba sus caderas y enamoraba con sus movimientos a sus más de 2.4 millones de seguidores en Instagram, haciendo reaccionar al propio Sebastián Yatra: "Graciasss Mariiii... brutallll".

Comentario que ha recogido 496 corazones rojos -al momento- y se pueden leer cuatro respuestas de algunos fanáticos: "@sebastianyatra ahhhhh voy a llorarrrrr los amo", "@sebastianyatra es una diosaaaaa", "@sebastianyatra Es una diosa!!! Y no te veo públicandolo!!!!!!!!"; y fue la misma María León la que apoyó a sus fanáticas con su comentario "@sebastianyatra Rolotaaaaa maifren", mismo que tiene 216 'me gusta'

Sólo un par de jeans y una mini blusa brillosa con cuello caído y tenis blancos, fue el outfit que María eligió para mostrar su delineada figura y con la que deslumbró a intensamente a propios y extraños; por ello, se llevó los aplausos de cientos de fanáticos.

Los actores Flavio Medina y Rafael del Villar, han reaccionado también con el movimiento de caderas y la belleza de la cantante. A ellos de ha unido el periodista de espectáculos de Televisa Chano Jurado, quien literalmente babeó al ver a la bailarina de 35 años.

"Eres una diosa", "Espectácular", "Ahhhhhh me mueroooo", "Ver tu sonrisa, me emociona y me hace feliz... querida María, gracias, preciosa", "Qué p**o con María León? la amo!" son algunos otros halagadores comentarios que se pueden leer.