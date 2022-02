María Joaquina, la niña que rompió el corazón a Cirilo, así luce en body a sus 43

Recordada en su personaje de María Joaquina Villaseñor, la niña que rompió el corazón a Cirilo, así luce en body a sus 43. Sí, fue en 1989 cuando esta parejita generó todo tipo de emociones en aquella época tras su participación en la telenovela infantil "Carrusel", y a 32 la actriz Ludwika Paleta, es toda una mujer de mundo.

Incluso, en 2018, salió a la luz una foto de la actriz de origen polaco con el actor Pedro Javier Rivero -quien dio vida al tierno Cirilo Rivera, que fue replicada por el periodista colombiano Carlos Cacho a través de su cuenta de Instagram.

No obstante, luego de por lo menos veinte años del melodrama producido por Valentín Pimstein para Televisa, Ludwika Paleta se ha coronado como una de las celebridades más glamorosas de las redes sociales, pues su exquisita figura física, belleza y esos ojos azules que enamoran a cualquiera, han hecho que los internautas la volteen a ver.

Lee también: Ludwika Paleta da cátedra del look perfecto para mujeres maduras

Incluso, tras ser una de las famosas más glamorosas que lleva la elegancia en su personalidad, ha dado cátedra a las mujeres de 40, de cómo lucir tales y cuales outfits con estilo y clase, y para muestra basta darse una vuelta por su cuenta de Instagram, en la que tiene no menos de 1,130 publicaciones desde el 1° de octubre de 2014.

Mismas que van desde sus proyectos y logros en su carrera como actriz, hasta los momentos más importantes de su familia y por supuesto, dicha red también ha sido una válvula de escape para mostrar las últimas tendencias de moda y su forma de cristalizarlas.

Lee también: Ludwika Paleta y Paulina Goto prenden a sus fans tras romántico beso en Madre Solo Hay Dos

Y conservando esa línea de glamour, la también actriz de la serie "Madre Solo Hay Dos" de Netflix que protagoniza junto a Paulina Goto, ha aparecido recientemente nadando en una piscina boca arriba pero sin perder el estilo y ese glamour que la caracteriza.

La ex esposa del también actor Plutarco Haza, lució un body negro de corte corazón y diminutos tirantes que además de delinear su figura, también resaltó su color blanco de piel, a la vez que luce labios rojos carmín, en cuya descripción se lee: "Fill in the blanks ___" (Rellenar los espacios en blanco ___), lo que literalmente indica que a sus 43 años, invita a las mujeres de su edad, a darse un respiro de vez en cuando y llenar esos espacios que a veces es necesario ocupar con actividades recreativas que valgan la pena.

Actrices como Ana María Trujillo y Daniela Schmidt se pronunciaron a su belleza con llamaradas de fuego y un "Wooowwwww". "Que mulher maravilhosa, uma das 7 maravilhas do mundo" (Que maravillosa mujer, una de las 7 maravillas del mundo), le mandaron decir desde Brasil.

Mientras también se lee un "Linda" o "Cómo lograr la postura de princesa en una piscina", "Reina de mi corazón", "Esos labios Rojos, hermosa Ludwika", por mencionar sólo algunos de los 383 mensajes que ha recibido. Por otro lado, se pueden ver más de 52,980 corazones rojos de la actriz que a finales de los 80's, ya empezaba a enamorar desde la pantalla chica a Cirilo y a lo largo del tiempo, no ha dejado de cautivar a sus fans.

Síguenos en