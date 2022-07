La actriz María Chacón no para de lucir sus curvas y ahora más, que se encuentra dentro de una de las producciones más prometedoras que inicia su aventura este 2022; no obstante, la actriz demostró de lo que está hecha y se llevó de calle a su colega Livia Brito desde el gym, luciéndose en shortcito de licra.

Esta vez no fue un outfit playero, el que eligió la actriz de "Alegrijes y Rebujos" (2003) para poner a sudar a sus seguidores, sino un atuendo deportivo, con el que hizo ejercicio desde un gimnasio del hotel de Los Cabos, Baja California Sur, México, donde se está preparando todo para iniciar con las grabaciones de "Cabo", la prometedora producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión.

Y es que, luego de compartir imágenes de ensueño en sus historias de Instagram, María Chacón no dejó pasar la oportunidad de lucirse con diminuto atuendo deportivo, con el que lució sus curvas y de paso, aprovechó para demostrar que no le pide nada a nadie o alguna de las actrices famosas que desde hace tiempo están de moda, como la cubana Livia Brito.

Una diosa desde el gym

"El disco de Beyoncé had me sweating [Me hizo sudar]", escribió en la imagen la actriz de 31 años, tras lucir el ajustado y diminuto outfit deportivo de licra.

Sin embargo, y pese a que es una de las actrices más bellas y jóvenes de México, no es la única que comparte este tipo de postales que sólo hacen babear a sus seguidores, que en el caso de María Chacón, ascienden a 1.2 millones.

María Chacón se lleva de calle a Livia Brito desde el gym, en shortcito de licra. Foto Historias Instagram María Chacón

Por su parte, la polémica cubana Livia Brito, tampoco ha dejado con las ganas a sus fans de verla con sus más diminutos atuendos, y ha ha hecho lo suyo. En octubre de 2021, restregó su figura perfecta de diminuta cintura y prominentes curvas, con un atuendo de licra en color gris claro, con el que sugería a sus fanáticos o "Bebés de luz" como los llama: "Que tus metas sean más grandes que tus miedos #BebeDeLuz

@aloyoga @alo", mientras se lucía en una tercia de postales con el clásico outfit.

Y la protagonista de "La Desalmada" (2021), justamente estaba iniciando la última semana de la telenovela, mientras compartió con el mismo outfit: "Cómo estuvo su fin de semana #BebesDeLuz? Yo me di una escapadita, esta semana hice muchas cositas para ustedes. #liviabrito #pic #sunday #weekend #vibes".

Por el que a la fecha, ha recibido 202,193 corazones rojos y se pueden leer 1,042 cometarios que denotan la admiración por la actriz cubana.

