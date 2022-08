María Chacón luce bronceado perfecto en bikini animal y le dicen: "Mi amor platónico"

La actriz María Chacón da rienda suelta a la sensualidad luciendo pequeñísimas prendas en uno de los paisajes naturales que más adora como es la playa, y la bajacaliforniana (de Baja California Sur, México), lo dejó ver así luego de lucir un bañador en dos piezas en estampado animal print desde dicho paisaje y se ganó un: "Mi amor platónico".

Tras ser confirmada como la villana de "Cabo", una nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro, para TelevisaUnivisión, la actriz de 31 años, ha restregado su sensualidad con mayor razón; pues la también modelo se ha lucido mucho más destapada, incluso entre las grabaciones de dicha telenovela.

Haciendo de las suyas frente a la cámara en un velero, en compañía de actrices como Eva Cedeño -que será su igual, una villana-, Bárbara de Regil -la protagonista- y Sofía Rivera Torres, María Chacón ha lucido incluso otros bikinis que casi no dejan nada a la imaginación.

Lee también: María Chacón se lleva de calle a Livia Brito desde el gym, en shortcito de licra

María Chacón, la también actriz de la segunda entrega de la serie "Cómo sobrevivir Soltero" (2022) de Sebastián y Emiliano Zurita, se lució hincada e la arena y el mar de fondo como testigo de su belleza, con un bikini en tono marrón con lazos a los lados que terminaron en un sexy moño y un sostén strapless con detalles de zurcido en medio, con el que la intérprete dejó ver de más...

La cuenta de Instagram de ropa de baño @aureamulier, presumió a la actriz con toda la sensualidad que la caracteriza y a la par escribió: "[ Rosario Baru ] Wild Summer [Verano salvaje] #aureagirl @oficialmariachacon www.aureamulier.com", etiquetando a María y anteponiendo un corazón naranja. Y complementó la publicación con los hash tags #aureagirls #aureamulier #summertime #bikinitime #wildsummer #wildbikini.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

La actriz que diera vida a la inolvidable "Chofis" en la telenovela infantil "Alegrijes y Rebujos" (2003-2004), recibió piropos a través de dicha publicación, como: "Mi amor platónico" y posterior a ello, fue la propia actriz quien dejó un corazón naranja, otro negro y el emoji de un tigre dada la versión de su bikini de estampado animal print.

Que recibió respuestas como "@oficialmariachacon Preciosa..!!!" o "@oficialmariachacon eres una diosa". Y es que, quien le hará la vida imposible a los buenos en "Cabo" (2022), lució todo su cuerpo y piel bronceada así como la perfección de la misma.

Al momento, son alrededor de 500 seguidores quienes han reaccionado a su instantánea, y demuestran que son sus más fervientes admiradores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!