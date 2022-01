María Chacón, 'la Chofis' de Alegrijes y Rebujos, 18 años después ¡como una Kardashian!

La guapa actriz de televisión María Chacón, recordada por su personaje de 'la Chofis' de la telenovela infantil "Alegrijes y Rebujos" (2003), llegó con todo este 2022 y a sus 30 años de edad -18 años después de haber protagonizado el melodrama-, luce ¡como una Kardashian!

Los outfits recatados y conservadores para nada son de su elección; pues en plena juventud, la actriz posee un cuerpazo de envidia y lo presume sin reparo a través de las redes sociales, como la publicación que hizo la mañana de este miércoles en la que aparece luciendo cuerpazo y con el mar de fondo.

Y es que, a través de su perfil personal de Instagram, María Chacón se dejó ver como nunca con un mini bikini en playas de Tulum, Quintana Roo, tras despedir el 2021 y recibir el 2022 en Miami, con sus amigas, las también actrices Michelle González -la villana de "Mi Fortuna es Amarte" (2021) y Cynthia Alesco de "Vencer el Pasado" (2021).

Lee también: María Chacón de Alegrijes y Rebujos en encaje, al estilo Yanet García

No obstante, su particular estilo de vestir y de posar ante la cámara, la posicionan como una Kardashian mexicana. Pues a sus 30 años, la también actriz de la serie cómica de Televisa "Simón Dice" protagonizada por Arath de la Torre, no deja nada a la imaginación.

La mañana de este miércoles, María Chacón o 'la Chofis' de "Alegrijes y Rebujos", apareció mostrando cuerpazo en un cuarteto de postales con un chiqui bikini, con el que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Lee también: Sin reparo, Michelle González luce escotado vestido para empezar 2022

"A lil tropical monkey" (Un pequeño mono tropical), se lee en la descripción de la actriz que literalmente luce como una de las hermanas del clan Kardashian, quienes se caracterizan por lucir sus curvas sin escatimar, por lo que han conseguido millones de seguidores en sus perfiles de redes sociales.

El actor Flavio Medina -recordado por sus personajes de villano en varias telenovelas-, no dudó en dedicarle un: "Hermosa". Por su parte, Itatí Cantoral, le dejó una tercia de corazones en la caja de comentarios; Paola Fernández se sorprendió y lo demostró: "Ve nomas lo perfecta de la morra".

Así mismo, Ra Colmenero dejó ver su sorpresa con un "Wey", una llamarada de fuego y una carita con ojos de corazón. Gema Garoa, villana de "Contigo Sí" (2021), también le envió un piropo: "Que cuerpaaaass". Ara Saldívar no dudó en comentar: "Wei es que estás TOP".

Y los comentarios no paran de llegar, pues su amiga Luisa Fernanda escribió: "ALM lo Diosa" y la guapa Imma Soul dijo: "Tremenda". Por otro lado, los fanáticos hicieron evidente su transformación de niña a adulta tras expresar: "Como has crecido Chofis" o "Eres lo más hermoso que he visto desde que te conocí en Código Fama y 'Alebrijes y Rebujos'!!.

Pero uno de los comentarios que ha llamado la atención es el del actor Ricardo Fastlicht, con quien María Chacón comparte créditos en "Simón Dice", pues deja ver sus nervios y su pudor: "Tápate mija!!!!", que se j visto apoyado por los de otros internautas como "@fastlicht la neta jajaja" o "@fastlicht así te quería agarrar pu3rc0".

