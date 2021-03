Manager de Rafael Amaya niega que el actor haya sufrido delirio de persecución

Karem Guedimin, manager de Rafael Amaya, no se quedó callado ante la noticia que comenzó a circular en los medios de comunicación respecto a que el actor habiá padecido un delirio de persecución tras deambular por las calles de Tijuana.

Fue durante una entrevista con el programa Suelta la Sopa que el representante de Rafael Amaya aclaró la situación y desmintió que el actor haya recaído en el mundo de las drogas a solo unos meses de haber salido de la clínica de rehabilitación, propiedad del ex boxeador mexicano, Julio César Chávez.

Fue la revista Tv Notas quien dio a conocer que se había captado a Rafael Amaya en una situación alarmante, pues el actor de la exitosa serie de Telemundo, El Señor de los Cielos aseguró que lo querían secuestrar, por lo que el manager del famoso salió a dar la cara. “Él nada más pidió un Uber en una gasolinería que estaba ahí […] él salió a pedir un Uber e iba a una dirección. Lo ponen ahí como en una zona residencial, y estaba por ahí su departamento, eso es lo que realmente pasó”, dijo el manager durante la entrevista.

Karem Guedimin señaló que tras circular está noticia el actor de diversas telenovelas de Televisa se encuentra muy molesto por lo que pensó dar la cara ante los medios, sin embargo, prefirió esperarar para tener un encuentro con la prensa para hablar de temas agradables.

“Rafa estaba enojadísimo […] en algún momento él dijo voy a hablar, pero yo ahorita no estoy en condiciones de hablar porque yo lo que quiero hablar es puras cosas bonitas y todo lo que voy a hacer y no estar hablando de mi tema de rehabilitación, que para mí es un proceso que no es algo que sea fácil de hablar. Entonces me dijo ‘cuando yo quiera voy a hablar, yo voy a hablar de algo que ya voy a empezar a hacer’”, señaló el manager del actor.

Para finalizar la entrevista, el representante de El señor de los cielos indicó que el artista está enfocado en su regreso a los escenarios al lado de Roberto Tapia y en su físico para sosprender a todo su público.

“Está haciendo ejercicio, está tratando de que su público lo vea súper guapo, como lo ha visto siempre, y en el día a día, esto es una lucha de día a día, no es magia, es un tema muy complicado que no podemos estamos ventilándolo”, dijo Karem Guedimin.