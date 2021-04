Malillany Marín y el entallado vestido rojo con el que resalta sus atributos

Con mucha clase, Malillany Marín resaltó sus atributos ante sus seguidores sin mostrar piel y con un elegante y entallado vestido rojo, con el cual lució fenomenal y dio otra muestra del gran sentido de la moda que la acompaña siempre y que la ha convertido en una de las famosas mejor vestidas de la farándula.

La egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa ha demostrado su buen gusto por la moda y tiene un estilo muy propio para lucir despampanante cada vez que realiza alguna aparición pública o en sus redes sociales, donde sus seguidores cada día son más, atraídos no sólo por la belleza de la cubana, sino por su glamour.

Y fue en Instagram donde Malillany Marín compartió una postal donde luce un entallado vestido rojo que resaltó su silueta y marcó su pequeña cintura, un look que le sentó de maravilla pues derrochaba sensualidad y al mismo tiempo lucía elegante, lista para una cena romántica del Día de los Enamorados.

Lee también: En bikini rosa, Malillany Marín sube la temperatura en la alberca

El atuendo era de manga larga y cuello redondo en tono tinto, ceñido al cuerpo y la falda le llegaba a la altura de las rodillas, una prenda que estaba hecha a la medida de la actriz de “Hasta que el dinero nos separe”, producción de Emilio Larrosa para Televisa, quien se veía realmente espectacular.

El cabello corto, rubio y suelto de Malillany Marín y su labial en rojo pasión complementaron el sexy look de la presentadora de televisión, quien en la imagen estaba parada de costado frente a un espejo tipo Hollywood y presumía sus curvas muy bien delineadas mientras con sus manos jugueteaba con un ramo de rosas rojas que pasaba por detrás de su hombro.

La histrionisa cubana lució este atuendo para un Día de San Valentín y aprovechó para mandar un poderoso mensaje a sus seguidores sobre el amor propio: “Todo amor comienza con el amor interior (Vironika Tugaleva) Do you wanna be my Valentine’s ?”.

Los fans de la actriz reaccionaron a la instantánea con mensajes de amor para ella y halagándola no sólo por el mensaje, sino por su belleza: “Bellísima nuestra consentida Malillany Marín”, “¡Por Dios Santisimo, qué gran belleza!”, “¡Qué bella sales en la foto, que Dios te bendiga!”, “¡Chulada de señorita!”, “Tienes un cuerpazo de 10”, “Admirablemente bella”.

Lee también: Con espectacular foto, Malillany Marín demuestra el nivel de mujer que es

Y es que Malillany Marín ha enamorado a sus seguidores con su exquisita manera de presumir su silueta pues aunque sí suele mostrar sus curvas en bikini o con modelos atrevidos, su fuerte es la elegancia y ello la ha llevado a ser una de las famosas con mejor sentido de la moda, no en vano su nombre ha sonado para interpretar a Carolina Herrera en la bioserie que producirá Netflix.

Mientras lo anterior se confirma, la actriz se mantiene activa en sus proyectos y recientemente dio a conocer que viajó a California, Estados Unidos, aunque no detalló si fue por algo de trabajo o sólo para visitar la ciudad.