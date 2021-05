Malillany Marín presume divina silueta con arriesgado outfit transparente

Malillany Marín trae el glamour a flor de piel que hasta sabe cómo utilizar transparencias y seguir derrochando clase, como en esta ocasión en la que decidió arriesgarse con un outfit con el que dejo ver piel de manera muy sofisticada y sexy.

Por todos es sabido que la actriz cuba de “Hasta que el dinero nos separe”, producción de Televisa, es una fashionista, por ello tiene un gran gusto por la moda y sabe elegir sus atuendos para presumir su divina silueta ante sus seguidores en Instagram, que cada día son más.

Y esta vez, Malillany Marín arrancó suspiros al destacar sus curvas en un traje completo en el que resaltaron las transparencias a lo largo de su figura, similar a los que utiliza la cantante mexicana Mariana Seoane, quien suele lucir como nadie este tipo de atuendos para sus presentaciones en los escenarios.

Lee también: Cinco looks con los que Gaby Spanic conquistó como Ivana Dorantes

En la postal que compartió la ex de José Manuel Figueroa en su cuenta oficial de Instagram aparece con un body completo de cuero negro, con mangas largas y de pantalón con flecos, en el que resaltan tiras de tela transparente a lo largo del torso, hasta llegar a los pies, de los hombros a las manos y en la espalda.

La histrionisa originaria de Cuba pero nacionalizada mexicana completa el outfit con unos botines negros de punta y tacón fino, además de accesorios extravagantes en color plata, que hacen aún más espectacular el atuendo.

Malillany Marín se encuentra con una rodilla en el suelo mientras dobla los brazos sobre el pecho y con un puño toca su cara y tiene los ojos cerrados. El cabello lo trae recogido y su maquillaje hace énfasis en los ojos, con un sombreado negro, y los labios, en tono rojo.

“No puedes ser sincero, si no eres valiente. No puedes amar, si no eres valiente. No puedes confiar, si no eres valiente. AMAR TAMBIÉN ES UN ACTO DE VALENTÍA (sic)”, escribió la modelo cubana junto con la fotografía en la publicación, la cual alcanzó miles de “Me gusta” y cientos de comentarios.

Lee también: Malillany Marín enamora al lucir sus encantos en bikini dentro de la alberca

“Bellísima que elegancia, eres muy valiente para todo y sobre todo amar”, “Mira que eres linda, qué preciosa eres, a ver quiénes imitan”, “Preciosa. Siempre con la elegancia de pantera”, “¡Qué hermosa eres, me súper encantas!”, “Una bella y hermosa dama”, son algunos de los comentarios de los fans para la presentadora de televisión.

El atuendo trajo a la mente los que suele utilizar Mariana Seoane, quien también es partidaria de las transparencias, las cuales luce muy bien en sus estilizadas curvas y enamora cada vez que aparece ante el público.

Y aunque cada una tiene un estilo totalmente diferente, las dos son muy guapas y comparten el talento de actuar, bailar y cantar, y saben muy bien cómo sacarle partido a su belleza para hipnotizar a sus admiradores.