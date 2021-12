Malillany Marín cierra festejos de cumpleaños bailando frente al espejo

Tras llegar a los 41 el pasado 23 de diciembre, Malillany Marín cerró una semana de festejos por su cumpleaños y lo hizo de una manera muy sexy, presumiendo sus curvas en un entallado outfit deportivo con el que dejó ver su marcado abdomen, pese a que admitió que los últimos días han sido de excesos.

Con un video que colgó en sus redes sociales, la actriz cubana, egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, demostró que tiene la figura perfecta a lucir sus abs de impacto bailando frente al espejo, justo antes de comenzar con su rutina de ejercicio en el gimnasio, retomando los buenos hábitos antes que termine el 2021.

En la celebración de sus 41, Malillany Marín no se puso restricciones y compartió los regalos y reuniones que tuvo para esta fecha, pero ahora ya cerró los festejos con el sensual bailecito que se aventó frente al espejo mientras lucía su curvilínea figura en pants y camiseta desde el gym.

La originaria de La Habana, Cuba, compartió con sus casi 950 mil seguidores en Instagram un breve clip en el que aparece con unos entallados pants deportivos y una camiseta corta que apenas le cubría la parte del busto, dejando libre su marcado abdomen.

Acercándose a un gran espejo, la modelo comenzó a mover sus curvas de manera muy sexy haciendo un bailecito que dejó a todos sus fans con la boca abierta, mientras anunciaba su regreso a la vida saludable, la cual abandonó durante la última semana.

Utilizando un cubrebocas y unos grandes audífonos, Malillany Marín dejó ver su escultural figura y el gran ritmo que la caracteriza, levantando reacciones por parte de sus admiradores, que le lanzaron piropos por sus movimientos y por su gran belleza.

“Después de tanto festejo, pastel, Moët, de regreso al gym. Diría @emmanuelduprez que yo sólo entreno cuando me grabo. Cuando no bailo, como chocolate o hablo por teléfono. ¡La vida es para gozarla! ¡Baila donde quieras! ¡Canta! Se feliz sin lastimar a nadie #LaVidaIsBeautiful”, escribió la actriz de “Hasta que el dinero no separe”.

Con esta publicación, a Malillany Marín le llovieron los piropos por parte de sus seguidores, quienes no dejaron pasar la oportunidad de expresarle su admiración en los comentarios del post, dejando ver que es una de las favoritas en redes sociales.

“Preciosa“, “Siempre bella y amorosa“, “Entréname“, “Super hermosa, esa esa actitud y disciplina“, “Preciosa como siempre“, “¡Se ve increíble, señorita!“, “¡Eso, amiga! Quiero la receta de ese abdomen“, “¿Dónde se guarda el pastel?“, “Mi reina divina“, “¡Me caso!“, “¡Qué cuerpazo tienes!“, son algunas de las impresiones que se leen en redes.

