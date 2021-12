Majorie de Sousa presume silueta en la playa y preocupa a sus seguidores tras mensaje

Luego de que 2021 ha sido un éxito total para Majorie de Sousa en el ámbito laboral, la tarde del pasado domingo, la actriz sorprendió tras dejar contundente mensaje a través de sus redes sociales, lo que indica que algo ha pasado a su alrededor. No obstante, podría tratarse de alguna situación cotidiana o de algún nuevo proyecto en su carrera, pero la famosa no lo reveló y podría haber dejado pensando a sus seguidores, aunque no perdió el tiempo para lucir su exquisita silueta de espaldas y en bikini.

Fue a través de sus historias de Instagram, que Marjorie de Sousa apareció en la playa posando de espaldas y volteando al mar en una postal en la que solo se ve su silueta a contra luz con un mensaje que podría haber puesto a pensar a muchos de sus fanáticos.

No obstante, la venezolana dejó claro que, pese a las circunstancias de la vida y sin importar lo que venga o pase, siempre agradece a Dios por lo que trae a su vida.

"Hoy te doy gracias Señor, por ayudarme a superar esta prueba. Gracias, gracias, gracias", se lee el mensaje, mientras se escucha de fondo el exitoso tema "Gracias a la Vida" de la finada cantante argentina Mercedes Sosa.

Sin embargo, la novia del empresario mexicano Vicente Uribe, no perdió la oportunidad de lucir su exquisita silueta en bikini, que aunque se ve poco, es la forma en la que Marjorie de Sousa agradece tanto apoyo y cariño de sus seguidores.

En tanto, todo podría indicar que la venezolana anda un poco nostálgica por las fechas decembrinas, pues en otra de sus historias, compartió una postal musicalizada con el villancico navideño "Mi Burrito Sabanero", que a finales del 2020 grabó en el estudio con la voz del pequeño Matías -hijo que tuvo con du ex pareja, el también actor argentino Julián Gil-.

El 2021 está por terminar y es posible que los fanáticos de la actriz puedan disfrutar de su actuación en lo que sería el adelanto de "La Desalmada 2" -telenovela en la que dio vida a la villana Julia Torreblanca-, en medio de las transmisiones de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", que está próxima a estrenarse en 2022.

Y entre tanto, Marjorie de Sousa sigue más activa que nunca en proyectos personales como ser la imagen de portadas de algunas revistas de renombre, con las que sin duda, ha dejado huella en el gusto de público.

Majorie de Sousa presume silueta en la playa y preocupa a sus seguidores tras mensaje. Foto Historias Instagram Marjorie de Sousa

