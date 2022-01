Maite Perroni se deja consentir por su novio; a él se le fue la mano y le levantó la falda

Luego del escándao en la que estuvo involucrada Maite Perroni tras confirmar su noviazgo con el productor Andrés Tovar, quien estaba casado con la actriz Claudia Martín, ahora la pareja volvió a robar reflectores tras protagonizar en sus redes sociales una candente sesión fotográfica en la que la protagonista de Rebelde se deja consentir por su amado novio a quien se le va la mano y le levanta la falda.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Maite Perroni elevó la temperatura de sus más de 10 millones de seguidores al colocar tres fotografías, en dos de ellas se deja consentir por su novio. En la primera imagen la protagonista de Oscuro Deseo aparece frente a la cámara con un semblante serio y en la que luce una blusa con brillantes en el cuello y una falda de cuero.

Mientras que en la segunda fotografía la famosa de 38 años aparece acompañada de Andrés Tovar. El productor se riende ante la belleza de su novia a quien toma de la cintura mientras ella lo toma del cuello y lo mira fijamente. Sin embargo, fue la tercera y última instantánea la que causó todo un revuelo en las redes sociales y que dio mucho de que hablar, pues Maite Perroni se dejó consentir demasiado por su novio, a quien se le fue la mano y le levantó la falda.

En está candente fotografía, la ex RBD deja al descubierto su tanga de color negro, razón por la que le llovieron los mensajes de sus millones de fans, quienes aplaudieron el atrevimiento de la actriz. Cabe mencionar que Maite Perroni acompañó el collage con un contundente mensaje dirigido para todos aquellos que pretendan criticarla por dejarse consentir por su novio.

“My body, my Instagram and my life … 2022 (Mi cuerpo, mi Instagram y mi vida… 2022)”, escribió la estrella de cine y televisión junto a las imágenes en las que demuestra que este año no le teme a nada ni a nadie.

"Eres la mejor, así se habla carajo", "te pasaste Maite. Son maravillosossss, que fotazaaaa", "Vive la vida y todo lo bueno que trae", "Tan bella", "Eres a más guapa de este mundo", "Guapísima", "Dios cuanta belleza, linda pareja", "Cada día más hermosa", "Perfecta", son algunos de los halagos que la originaria de Ciudad de México recibió en la candente publicación que en pocas horas superó los 200 mil Me Gusta.

Y el piropo que no podía faltar el de su novio quien escribió: "Es la mujer más hermosa, preciosa y maravillosa del planeta. (y punto… final)". Además, el productor de televisión empleó sus historias de Instagram para corresponder el amor que le demostró Maite. “Es tan hermoso cuando conoces a una persona y de la nada comienza una gran amistad, y crece y después de un tiempo, te enamoras. Y oh, es aún más hermoso cuando el amor es correspondido y solo puedes pensar: conocerte fue lo mejor que me pasó, ¡tengo suerte de tenerte! Te amo por mil más”.

Fue así como Maite Perroni y Andrés Tovar dejaron ver que se encuentran más enamorados que nunca y pese a la manera tan polémica en la que comenzó su romance, ellos ya dieron vuelta a la página y están más que concentrados en disfrutar su amor.

Maite Perroni y la fotografía de la que todos hablan. Foto Instagram Maite Perroni

