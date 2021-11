Lyn May se sube a la barra de un antro lleno y baila Loba

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, volvió a robar reflectores al encender los ánimos a cientos de fans que se encontraban en un antro de la Ciudad de México, debido a que la famosa presumió la elasticidad que tiene a sus 68 años haciendo un split en la barra del lugar.

En el videoclip que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, y que la propia Lyn May colgó en su cuenta de Instagram la famosa aparece arriba de la barra del antro mientras baila y canta su más reciente tema "La Loba", mientras que los asistentes no dudan en aplaudir y bailar.

"#LALOBA ya está disponible en todas las plataformas digitales, descárguenla y pídanla en todas partes, los amo!! Gracias por apoyar este hit mundial, estén pendientes que muy pronto saldrá el video oficial y el @ogelmovimiento @iamreneortiz", escribió la famosa junto al video que ya superó las 30 mil reproducciones y que generó toda una sensación en las redes sociales.

"No sé por qué siento una extraña admiración hacía esta señora. Qué corajuda! Eso debe ser. Y qué energía", " Lyn May la sensación del momento", "Miren comontieneval público la que puede puede y la qie no critica", "Ay mi madre señores", "Arriba", son algunos de los comentarios en la publicación de la vedette.

Cabe mencionar que el tema de Loba está dirigido al cantante colombiano, J Balvin, luego de que esté lanzara el tema "Perra" a lo que Lyn May le respondió: "Yo no soy una perra, yo soy una loba, y a las mujeres las vas a respetar cabrón", se escucha decir a la actriz en su tema.

Últimamente Lyn May ha robado reflectores, pues desde que anunció que estaba embarazada comenzó a acaparar titulares de diversos medios de comunicación, para posteriormente desmentir la noticia que la viralizó rápidamente, además, ha estado en el ojo del huracán tras arremeter en contra de Chiquis Rivera, Belinda y Christian Nodal.

La vedette de ascendencia china es una de las actrices más populares en las redes sociales, sin embargo, fue en los años setenta y ochenta cuando su carrera como actriz de cine despuntó en su máximo, siendo una de las famosas más cotizadas de la pantalla. Lyn May trabajó en proyectos como Noches de cabaret, Las ficheras, Las cariñosas, Las nenas del amor, Las cabareteras, Los lavaderos y Los cargadores, entre otras.

