Lyn May presume nuevo rostro a sus casi 70 años y le llueven los piropos

La famosa vedette de ascendencia china, Lyn May, está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en está ocasión no es por alguna polémica declaración que hizo sobre un artista, si no porque sorprendió a sus miles de seguidores de las redes sociales con su nuevo rostro a sus casi 70 años, ¿se operó?.

Fue a través de su perfil de Instagram que la bailarina dejó boquiabiertos a sus fans al compartir una imagen en la que luce irreconocible después de haberse sometido a un cambio de look. En dicha fotografía Lyn Aparece sentada mientras luce una gabardina beige, pero a diferencia de otras ocasiones, su vestimenta no fue lo que llamó la atención, si no su rostro, que se ve sin una sola arruga gracias al maquillaje que la hace verse más joven y diferente a como estamos acostumbrados a verla.

“Con mi maquillista adorado @uribedavid24″, escribió la vedette junto a la fotografía en la que le llovieron los piropos por su nuevo rostro. Más allá de las especulaciones de que la famosa se sometió a una nueva cirugía, la vedette dejó claro que fue el maquillaje el que hizo magia en su cara.

Como era de esperarse, los fans de la bailarina no tardaron en reaccionar y muchos de estos aseguraron que la famosa luce irreconocible.

“Lyn-May-donna”; “La abuelita de las Bratz”;“Definitivamente, este ha sido mi look favorito”; “Te ves bellísima tía”; “Pensé que era otra persona”; “La amoo, muy talentosa, bonita y gran maquillaje”; “¡Madre, qué cosaaaaa! mejor que una chava de 20 años”; “Tiene vida y salud ‚es lo más importante ahora ya ¿hasta cuándo criticarla? eso duele en su alma, los errores del pasado, asi que viva el presente”, son algunas de las reacciones en redes sociales tras el ´nuevo rostro´de Lyn May .

Cabe mencionar que el rostro de Lyn May cambió drásticamente cuando una persona, que le tenía envidia, le sugirió ponerse aceite en la cara para verse más bella. "Cuando me empecé a poner aceite no tenía idea, tenía 25 años, no lo necesitaba, pero llegó una mujer a decirme que me iba a ver más guapa, que iba a quedar más bonita y con tal de ganar dinero me engañaron, me inyectaron y me fue de la fregada", recordó la vedette durante una entrevista con El Universal.

Pese a que Lyn May se ha sometido a diversas cirugías para mejorar su rostro después de aquella tragedia, hasta el momento no ha logrado gran cambio por lo que ahora está más enfocada en ponerse productos naturales para embellecer su rostro, además de que recurre a los famosos filtros.

