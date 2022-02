Lyn May presume cuerpazo en un body blanco pero se le marca de más

La extrovertida y polémica actriz y modelo de ascendencia china, Lyn May, no para de sorprender a sus seguidores de las redes sociales, pues ahora la famosa elevó la temperatura al compartir una fotografía en la que aparece modelando un body blanco con el que confirmó que a sus 69 años luce más bella que nunca.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Lyn May puso a pensar a muchos de sus seguidores al resaltar sus encantos en dicha prenda blanca, la cual combinó con un sacó de animal print y unas botas negras; atuendo con el que deja claro que tiene un espectacular cuerpazo.

En la imagen también se puede ver a la actriz aparece con una sensual pose mientras deja al descubierto su cinturita y en la que posa junto a una reja de metal. Como era de esperarse el sensual look de Lyn May no pasó desapercibido entre sus fans, quienes de manera casi inmediata reaccionaron a la publicación de la famosa,

"Ufff la mas hermosa, te quiero", "Sexy como toda la vida", "Siempre espectacular", "Es una diosa, siempre ha Sido mi fantasía", "Diosa", "Loba", "Hermosa", son algunos de los halagos y criticas que la artista recibió en la publicación. Sin embargo, hubo quienes también no dudaron en criticar a la bailarina por lucir con ese atrevido body blanco e incluso notaron que la prenda se le marcaba de más.

"Ya Lyn May ya no te quedan estas cosas para que las sigas haciendo, mejor dedícate a otra cosa, como a dar clases de bailarina, clases de artística", "Otra vez este fenómeno que no se cansa la abuelita", "Se ve muy bien de cuerpo, pero de cara esta fea para la foto y mal para el video", "Se le marca", fueron algunas de las críticas.

Actualmente Lyn May es una de las famosas más populares en las redes sociales, pues siempre busca la manera de como llamar la atención de sus seguidores y volverse tendencia, ya sea con polémicos comentarios de algunos compañeros del medio o videos e imágenes en los que aparce con sexys prendas con las que deja poco a la imaginación y con las que deja claro la gran flexibidad que tiene a sus casi 70 años.

Cabe mencionar que Lyn May hizo su debut en el cine cuando apenas tenía 25 años. A la famosa se le presentó la oportunidad de protagonizar la película “Tívoli”, tenía apenas 25 años.

