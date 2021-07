Lyn May antes de cirugías y sin maquillaje, deja sin aliento

Antes de someterse a numerosas cirugías y sin maquillaje, la actriz de cine Lyn May dejaba sin aliento a los fanáticos de la época en la que la también vedette brilló en los escenarios, luego de codearse con los empresarios más pudientes de la esfera comercial, así como uno que otro político de la época.

Y es que, cuando Liliana Mendiola Mayanes -como es su nombre real- nacida y criada en el puerto de Acapulco, Guerrero, México, por su abuela materna y su bisabuelo, tenía 13 años de edad, empezó a trabajar con ellos para mantener a sus cuatro hermanos, siendo ella la mayor.

Posteriormente, Lyn se casó con un marino con el que tuvo dos hijas de las que no se sabe nada de ellas; pues la también vedette ha sabido y podido mantenerlas en anonimato,al iugla que una tercera hija que se dice, también tuvo, y que se cree, también fue hija de su primer marido.

No obstante, a medida de que fue creciendo y codeándose con gente famosa, Lyn May fue invitada a trabajar en el mundo del espectáculo y entretenimiento, donde conoció a famosas vedettes como Olga Breeskin o Gloriella, Cleopatra y Yesenia, quienes estaban completamente celosas de su presencia, del antro donde trabajaban, por lo que le exigieron al dueño que la echara del lugar.

Lyn trabajó un tiempo en el cabaret Savoy, pero apetición del público, dicho empresario la contrató nuevamente y la lanzó como estrella del Esperanza Iris bautizándola con el nombre de Lyn May: La Diosa del Amor.

No obstante, luego de la fama que Lyn May fue ganando gracias a su sexapil y el cuerpazo que siempre ha tenido y ha logrado conservar hasta sus actuales 69 años, la también actriz de cine mexicano que se formó en la recordada época del Cine de las Ficheras junto a grandes vedettes de la época, no habría quedado contenta con su particular belleza y "se hizo algunos arreglitos" como las famosas de la época actual lo hacen.

Claro está, desfigurando su rostro; aunque hay quienes aseguran que la famosa sufrió una severa quemadura en el rostro y por eso no queda nada de lo que fue en sus años mosos como cabaretera y bailarina. Sin embargo, esa parte de su historia está muy bien escondida porque es un tema delicado de tratar.

Aunque a la famosa que ha tenido importantes colaboraciones con cantantes famosos de rock y otros géneros como la banda Plastilina Mosh y Mon Laferte -de la nueva era-, no parecen importarle ese tipo de comentarios, pues hasta el día de hoy, se ha posicionado como una de las figuras del espectáculo cabaretero más codiciada, pues es una de las que mejor cuerpo conserva.

Lyn May antes de cirugías y sin maquillaje, deja sin aliento. Foto: Instagram Lyn May

